Novo documentário mostra o rosto do filho de Suzane

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Mais de 20 anos após o crime que chocou o Brasil, Suzane von Richthofen busca uma nova narrativa em uma produção original da Netflix.

Segundo informações do jornalista Ulisses Campbell, do jornal O Globo, o filme não apenas revisita o crime de 2002, mas escancara a vida íntima de Suzane em sua fase atual, incluindo cenas inéditas de celebrações familiares e o cotidiano dentro de sua residência.

A Exposição do Herdeiro

O ponto de maior controvérsia da obra é a decisão de mostrar o rosto do filho de Suzane. A maternidade é usada como o pilar central de sua suposta redenção:

“Quando eu olho para o meu filho, eu tenho a certeza de que Deus me perdoou”, declara Suzane em um dos trechos mais fortes do longa.

O Marido Misterioso

O documentário conta com o depoimento de Felipe Zecchini Muniz, marido de Suzane e médico. Ao contrário da esposa, Felipe optou por preservar sua identidade visual, aparecendo sem mostrar o rosto de forma completa.

Com informações do Metrópoles.

Ele detalha como o romance começou: um contato via redes sociais para encomendar sandálias artesanais produzidas por Suzane.

O Estigma que Permanece

Apesar do esforço em construir a imagem de que “aquela Suzane morreu junto com os pais”, o filme evidencia que o anonimato é impossível:

Vigilância Constante: Suzane relata o incômodo de ser fotografada em supermercados e o “ar que para” quando entra em locais públicos.

Revisitando o Crime: A produção traz trechos onde ela volta a falar sobre o assassinato de Manfred e Marísia, crime pelo qual cumpre pena de 39 anos (atualmente em regime aberto).

Por que em 2026?

O lançamento ocorre em um momento de saturação e renovação do gênero True Crime. Com o depoimento de familiares e até de uma prima que depôs na polícia, a série busca responder se é possível uma ressocialização completa para crimes de tamanha magnitude ou se a nova vida de Suzane é apenas mais uma camada de sua complexa personalidade.