05/04/2026
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Novo estudo revela que toque humano deixa os pintinhos muito mais felizes

Estudo prova que pintinhos preferem carinho humano e sentem menos medo

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Muitas vezes vistos apenas como números em grandes produções, os pintinhos possuem uma vida emocional mais complexa do que se imaginava. Publicado na renomada revista Animal Welfare nesta semana, um experimento de neurociência da Universidade de Bristol demonstrou que o manuseio calmo e o uso de "palavras doces" são capazes de moldar positivamente o comportamento dessas aves desde os primeiros dias de vida.
Afra Ramió/Unsplash
⏱️ 2 minutos de leitura

Muitas vezes vistos apenas como números em grandes produções, os pintinhos possuem uma vida emocional mais complexa do que se imaginava. Publicado na renomada revista Animal Welfare nesta semana, um experimento de neurociência da Universidade de Bristol demonstrou que o manuseio calmo e o uso de “palavras doces” são capazes de moldar positivamente o comportamento dessas aves desde os primeiros dias de vida.

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O Experimento da Escolha

Para entender a preferência das aves, os pesquisadores criaram dois ambientes distintos:

  1. Sala Neutra: Um humano permanecia imóvel e em silêncio.

  2. Sala do Afeto: O humano interagia com os pintinhos, fazendo carinho e conversando suavemente.

O resultado foi surpreendente: quando tiveram a chance de escolher para onde voltar, a esmagadora maioria preferiu a sala do carinho. Segundo o professor Ben Lecorps, autor principal do estudo, isso prova que o contato humano não é apenas “suportado” pelas aves, mas desejado como uma fonte de segurança e prazer.

Com informações do Metrópoles.

Impacto nas Granjas e no Bem-Estar

A descoberta tem aplicações práticas imediatas para a indústria avícola e para pequenos criadores:

  • Redução do Medo: O toque gentil evita que o animal desenvolva pânico crônico, o que melhora a saúde geral da ave.

  • Relação Humano-Animal: Substituir o manuseio mecânico por uma abordagem mais calma pode transformar o ambiente de produção em algo menos hostil.

  • Saúde Mental das Aves: Assim como cães e gatos, aves de produção também processam emoções complexas e se beneficiam de estímulos positivos.

Pet de Luxo e Apoio Emocional

A tendência de galinhas como animais de estimação vem crescendo em 2026. Casos de “galinhas de apoio emocional” e raças exóticas, como a menor galinha do mundo (que pode valer até R$ 3,5 mil), reforçam que a conexão entre humanos e aves é uma via de mão dupla baseada na confiança e, agora comprovadamente, no afeto.

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