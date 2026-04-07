Novo projeto de assentamento destina área para famílias rurais no país

Um novo projeto de assentamento rural foi criado com o objetivo de destinar área para famílias que vivem da agricultura. A iniciativa integra ações voltadas à reforma agrária e busca ampliar o acesso à terra para trabalhadores do campo.

De acordo com o ato, a área definida será utilizada para a instalação de famílias em situação de vulnerabilidade social, com foco na produção agrícola e no desenvolvimento sustentável. A medida também prevê a organização das famílias beneficiadas e a estruturação inicial do assentamento.

Além disso, o projeto deve impactar diretamente a economia local, ao estimular a produção de alimentos e a geração de renda no meio rural. A expectativa é que, com a regularização das áreas, os agricultores tenham melhores condições de trabalho e acesso a políticas públicas.

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Outro ponto relevante é a possibilidade de acesso a programas de apoio, como crédito rural, assistência técnica e infraestrutura básica. Esses mecanismos são considerados essenciais para garantir a permanência das famílias no campo e o fortalecimento da agricultura familiar.

A criação do assentamento faz parte de uma série de medidas voltadas ao desenvolvimento agrário no país e à promoção de oportunidades para trabalhadores rurais.

A medida consta em publicação no Diário Oficial da União.