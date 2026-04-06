06/04/2026
ContilPop
Brasil e Colômbia: Anitta anuncia parceria histórica com Shakira
Novo documentário mostra o rosto do filho de Suzane
Zé Felipe manda recado para Virginia em seu aniversário
Esposa de Terry Crews revela diagnóstico de Parkinson
Chaiany abre o jogo sobre relação com Babu Santana
Pai de Ana Paula Renault está internado em estado grave
Luísa Sonza desabafa sobre pressão de fãs e saúde mental
Gesto de Tatá Werneck torna Páscoa do retiro mais doce
Missão à Lua ficará incomunicável com a Terra por 40 minutos
Veja a declaração de Vini Júnior para Virginia após boatos

NSL Superliga de Futebol já está com datas e horários das quartas de final definidas; confira

1 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
NSL Superliga de Futebol já está com datas e horários das quartas de final definidas; confira
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura
🔍 Fato Checado

A NSL Superliga de Futebol do Acre anunciou nesta segunda feira, 6, o calendário da fase final da 15ª edição do campeonato acreano 2025/2026. Todos os jogos acontecem no Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, às 19h.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Os confrontos das quartas de final serão realizadas no dia 25 de abril em jogo único. Já as semifinais acontecerão no final de semana seguinte. A final está marcada para o dia 9 de maio, encerrando a competição.NSL 3

Não há vantagem além do mando de campo — em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Chaveamento da semifinal

* Borússia X Motinha
* Nova Aliança x Galvez Sub-20
* Coliseu x Tucumã Futebol Club

“Ano passado completamos 10 anos e fizemos a 15ª edição da Superliga. Estamos entrando no 11º ano transformando vidas através do esporte. Temos nossas escolinhas que tem ajudado crianças e adolescente. A competição hoje se tornou a tornou a maior da Amazônia, esse ano vamos finalizar a edição do ano passado e lançar a de 2026”, destacou o presidente da NSL, Nedson Mendes.NSL 2

Nesta edição, 64 equipes entraram em campo para disputar a competição no sistema eliminatório desde a primeira fase. Os jogos foram realizados no CT José de Melo, Campo da Fazendinha e CT Forte Imperador, todos na capital acreana.

O campeão 2026 leva R$ 10 mil e o Troféu Superliga 2026, enquanto o vice-campeão embolsa R$ 5 mil.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.