NSL Superliga de Futebol já está com datas e horários das quartas de final definidas; confira

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A NSL Superliga de Futebol do Acre anunciou nesta segunda feira, 6, o calendário da fase final da 15ª edição do campeonato acreano 2025/2026. Todos os jogos acontecem no Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, às 19h.

Os confrontos das quartas de final serão realizadas no dia 25 de abril em jogo único. Já as semifinais acontecerão no final de semana seguinte. A final está marcada para o dia 9 de maio, encerrando a competição.

Não há vantagem além do mando de campo — em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Chaveamento da semifinal

* Borússia X Motinha

* Nova Aliança x Galvez Sub-20

* Coliseu x Tucumã Futebol Club

“Ano passado completamos 10 anos e fizemos a 15ª edição da Superliga. Estamos entrando no 11º ano transformando vidas através do esporte. Temos nossas escolinhas que tem ajudado crianças e adolescente. A competição hoje se tornou a tornou a maior da Amazônia, esse ano vamos finalizar a edição do ano passado e lançar a de 2026”, destacou o presidente da NSL, Nedson Mendes.

Nesta edição, 64 equipes entraram em campo para disputar a competição no sistema eliminatório desde a primeira fase. Os jogos foram realizados no CT José de Melo, Campo da Fazendinha e CT Forte Imperador, todos na capital acreana.

O campeão 2026 leva R$ 10 mil e o Troféu Superliga 2026, enquanto o vice-campeão embolsa R$ 5 mil.