Ao lado da esposa Kelen Bocalom, político viaja para Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves para encontros de pré-campanha

O ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), deu o pontapé inicial em sua jornada rumo ao Governo do Estado na madrugada desta quinta-feira (16). Em vídeo publicado em suas redes sociais por volta das 3h da manhã, Bocalom apareceu ao lado da esposa e ex-primeira-dama, Kelen Bocalom, anunciando a primeira viagem oficial de sua pré-campanha com destino ao Vale do Juruá.

Após renunciar à prefeitura da capital no início de abril para cumprir os prazos eleitorais, Bocalom reafirmou seu estilo “madrugador”. “Duas horas da manhã nós estávamos de pé e são três horas da manhã e estamos saindo de casa rumo às primeiras visitas dentro da nossa pré-campanha”, destacou o político no registro.

Roteiro em Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves

O destino escolhido para abrir a agenda de visitas é a região do Juruá. Segundo o pré-candidato, a previsão é chegar a Cruzeiro do Sul por volta das 16h, passando por pontos estratégicos como a variante de acesso e o local onde será construída a ponte de Rodrigues Alves.

“Nos aguarde aí, nosso querido Juruá. Vamos juntos, para a luta, o Acre tem jeito”, afirmou Bocalom. Kelen Bocalom, que tem acompanhado de perto as movimentações políticas do marido, reforçou a mensagem: “Com certeza, e nós vamos dar jeito no nosso Acre”.

Cenário Eleitoral

A viagem ocorre em um momento de intensa movimentação política no estado. Recentemente, pesquisas de intenção de voto indicaram um cenário de polarização e crescimento de figuras da oposição e do governo no interior. Para Bocalom, o início das visitas pelo Juruá é um gesto simbólico para consolidar sua base fora da capital, onde governou por mais de cinco anos.

O pré-candidato deve cumprir agendas com lideranças locais, visitas a comunidades e reuniões partidárias ao longo de todo o fim de semana na região.

Veja o vídeo: