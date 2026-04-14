O Boticário apresenta “Despedidas“, campanha de Dia das Mães que explora uma verdade universal e um dos temas mais latentes nas redes sociais às vésperas da data comemorativa: o “ninho vazio”. Segundo dados de social listening da marca, 64% das conversas sobre o assunto carregam tons de tristeza e solidão. Para contrapor esse cenário, o filme utiliza a metáfora de uma viagem de trem para mostrar que, embora uma mãe se despeça inúmeras vezes do mesmo filho em diferentes fases da vida, em cada uma delas, sempre haverá um recomeço.
“O Dia das Mães é uma de nossas campanhas mais esperadas do ano, porque já faz parte da cultura estar presente de maneira real nesta época. E, como marca preferida para presentear*, entendemos que nosso papel deve ir para além do negócio. Dessa forma, queremos e devemos seguir gerando conversa e identificação na data. Este ano, escolhemos um tema universal e com muita verdade cultural: a maternidade como uma sucessão de recomeços. Acreditamos que ser mãe é dominar a arte de se despedir em cada etapa do crescimento — do colo que vira passo, da roupa que não serve mais, do ninho que se expande para o mundo. Através da nossa campanha, buscamos legitimar as emoções que permeiam a jornada materna, mostrando que a maternidade é uma eterna despedida fantasiada de crescimento”, aponta Carolina Carrasco, diretora de branding e comunicação do Boticário e Quem Disse, Berenice?.
A produção audiovisual, que nasce do insight e conceito desenvolvidos pela AlmapBBDO, traz o trem como metáfora para o tempo e as transformações da maternidade. A história acompanha Karina e o filho João ainda bebê. Ao embarcar e acomodá-lo no assento, a mãe passa pela sua primeira despedida. À medida que o trem inicia o trajeto, ela percebe que o pequeno adormece sozinho, sem precisar do seu abraço. A mãe atravessa os vagões da própria história vivendo as diferentes passagens do maternar e revive outras despedidas: quando João aprende a falar “tênis” corretamente; quando cresce e não cabe mais em seu colo; já adolescente, o primeiro Réveillon em que decide passar com os amigos e a namorada; até a fase a adulta e o grande momento de saída de casa para construir a própria vida.
Embalado por uma versão especial da canção The Blower’s Daughter, do Damien Rice, o conteúdo segue num encontro simbólico entre mãe e filho, em diferentes fases. “Maternidade também é falar sobre deixar ir. E isso é algo que não aparece nas conversas de Dia das Mães. Por isso, quando resolvemos olhar para o ‘ninho vazio’, nossa ideia é ajudar a reconhecer uma realidade muitas vezes silenciosa, mas profundamente presente nas relações entre mães e filhos. Dar espaço para essas pequenas despedidas, que também são cheias de amor, orgulho e transformação, é construir uma conexão ainda mais verdadeira e relevante com quem vive esses momentos, um pouquinho, todos os dias”, comenta Camilla Massari, Chief Impact Officer e VP de Atendimento e Negócios da AlmapBBDO.
Além do conteúdo audiovisual, a campanha se desdobra em uma estratégia 3600 para ampliar a conversa sobre despedidas. O Boticário convida diferentes vozes do entretenimento e influência digital para refletir as fases da maternidade em ações online e off-line.
A marca ainda leva o tema para o YouTube e convida um squad de influenciadores de filmes e séries para analisar a cenografia, a trilha sonora e o roteiro de “Despedidas” junto às mães, a fim de trocar percepções e aprofundar o diálogo entre as gerações.
Ficha técnica
Agência: AlmapBBDO
Anunciante: O Boticário
Título: Despedidas
Produto: Institucional
Campanha: Dia das Mães 2026
Presidente e CEO: Filipe Bartholomeu
CCO: Pernil
Vice-presidentes de Criação: Fernando Duarte e Henrique Del Lama
Criação: Júlia Malavazzi, Rafael Rangel, Tiago Embrizi e Victor Laars
Head de Inovação: Sérgio Mugnaini
Head de OOH: Fabiana Carmel
Head de Conteúdo: Renan Bianco
Diretor Criativo (Key Visual): Marcus Sulzbacher
Diretora de Operações (Key Visual): Caroline Rua
Designer (Key Visual): Fabio Girardi
Gestão de Projeto (Key Visual): Monyque Klautau
COO: Rafaela Alves
Chief Impact Officer e VP de Atendimento e Negócios: Camilla Massari
Atendimento: Andressa Duo, Guilherme Lopes, Isabella Oliveira, Isabella Barreto e Gabrielly Muniz
CSO: João Gabriel Fernandes
Estratégia: Daniela Ferrari, Felipe Fonseca, Julia Martins e Beatriz dos Santos.
Mídia: Francisco Custódio, Suellen Kiss, Nathalia Aguiar, Ana Carolina da Silva, Pedro Henrique, Sofia Duarte, Maria Carmosini e Ana Beatriz Aguiar
Produção Fotográfica (Key Visual)
Art Buyer: Tereza Setti e Ana Cecília da Costa
Prod. Executiva: Stella Sette – The Box
Fotógrafo: Hick Duarte
Styling: Adelmo Firmino
Beleza: Cris Biato
Cenografia: Greta Cuneo
Florista: Natasha Ostinowsky
Casting: Babi
Fotógrafo pack: Ricardo Barcellos
Produção executiva pack: Thaís Sanches
Tratamento pack: Fujoka
Produção Gráfica:
Produtor Gráfico: José Roberto
Coordenação de Produção Gráfica: Rose Ribeiro
Tratamento de Imagem/Arte Final: Triple A
Revisão: Eliana Pavan
Produção Digital:
Head of Creative Tech: Lillian Cavallini
Gerente de Projetos: Juliana Sousa
Produção Audiovisual:
Diego Villas Boas, Juliana Henriques e Indaiara Pelizario
Produtora: MyMama Entertainment
Direção: Kid Burro
Assistente Criativo: Luigi Madormo
Diretor de Fotografia: Bibi Bianchini
Direção de Arte: Luana Demange
Editora (Hero): Caroline Leone
Editor (Digitais): Gui Yuki
Produtores: André Pinho, Mayra Faour Auad e Gabrielle Auad
Produtora-executiva: Nathalie Gautier
Atendimento: Rafael de Paula
Assistentes de Coordenação: Paulo Marco e Gabriel Eusttaquio
1a Assistente de Direção: Juliana Pellegrino
2os Assistentes de Direção: Eloisa Mendes e Artur Miller
1o Assistente de Câmera: Rodrigo Gonçalo
2o Assistente de Câmera: Adriano Araujo
Video Assist: Carlos Puchivailo
Logger: Endy Albuquerque
Operador de Steadcam: Vinicius Corso
Gaffer: Ricardo Pirolla
1os Assistentes de Elétrica: Leonardo Cichon e Vinicius Fasciolo
2o Assistente de Elétrica: Carlos Henrique dos Santos
Ajudantes de Elétrica: Matheus Henrique Oliveira, Ruhan Cesar de Sousa, Pedro Henrique Wiechetek, Matheus do Santos e Luan Weiber
Chefe de Maquinaria: Flavio Romão
1o Assistente de Maquinaria: Kaue Kruger
2os Assistentes de Maquinaria: Harrison Fernandes e Cleverson Gomes
Ajudantes de Maquinaria: Rodrigo Machado, Marlon Cascaes, Ludson Matsuda, Viviano Parteka e Cesar Elias Moreira
Som Direto: Elenton Zanoni e Heitor Lobo
Diretor de Fotografia (2ª Unidade): Danilo Arenas
1o Assistente de Câmera (2ª Unidade): Adriano Araujo
2ª Assistente de Câmera (2ª Unidade): Leticia Zarpelon
Video Assist (2ª Unidade): Maria Scroccaro
Diretora de Produção: Nani Matias
1as Assistentes de Produção: Kayane Cabral e Adri Lyra
2ª Assistente de Produção: Kayelle Cabral
Assistentes de Arte: Helena Ganzert e Eduardo Monteiro
Produtor de Arte: Felipe Dias da Cruz
Assistente de Produção Arte: Toto Stellfeld
Produtor de Objetos: Gislaine Leal
Assistente de Objeto: Larissa Roche
Contrarregra: Rodrigo Bernardi e Rodrigues dos Santos
Produtor de Elenco: Gui Koch (Call me Cast BR), Alice Wolfenson e Neto Avena
Assistente de Elenco: Matheus Pereira de Souza e Jheison Justus
Preparadora de Elenco: Valdineia Soriano
Elenco (Adulto): Cassia Dias, Juan Queiroz, Du Maliki e Bruna Salles
Elenco (Crianças): Pedro Vicente, Rael O. Vidal Mina, Ravi Gomes e Kaique Monteiro
Figurinista: Ana Cardoso
Caracterização: Mima Mizukami
Produtora de Locação: Daniane de Almeida
Assistente de Locação: Bruna Rodrigues e Enzo Gorski
Assistentes de Figurino: Taciane Biehl, Felipe Mildemberg e Tanamara Ikalixen
Camareiras: Eloa Xavier e Jaqueline Rodrigues
Assistentes de Make & Hair: Elisani de Souza, Dayune Coqueiro e Amanda Andrade
Pós-produção: Nash VFX
Coordenador de Pós-produção (Mymama Entertainment): Raphael Tarso
Finalizador: Diogo Beber
Assistente de finalização: Vitor Torres
Colorista: Clandestino
Coordenação Executiva de Comunicação, Marca e Operações: Yasmin Porto
Social Media e Design: Edu Reis
Assistente de Design: Juliana Garcia
Making Of: Murilo Ruocco
Platô: Enzo Marlos Balbinot
Assistentes de Set de Produção: Carlos Roberto Bonin, Mateus Souza e Roni Matias
Assistentes de Set de Arte/Objetos: Chico Passos, Joel Paes, Elton Mendes, Douglas Chamber, Julia Crozera, Marcelo Eduardo Araujo, Enzo R. Abrahão, Artur Rodrigues, Carlos Sawamu e Diego Zamprogna
Motoristas: Mario Fernando Ferreira de Mello, Carlos Alberto Dias, Diego Taffarel Martins de Oliveira, Althair de Lima Ribeiro, Roosevelt Davi Haidinger, Edson J.J. Taborda, Ismael Neier, Clovis Claudino de Holanda, Antonio Carlos Miranda e José Brandão da Silva Filho
Produtora de Som: Satelite Audio
Direção Musical: Roberto Coelho e Hurso Ambrifi
Atendimento: Fernanda Costa, Renata Schincariol, Daniel Chasin e Karen Nakamura
Produção Musical: Roberto Coelho, Hurso Ambrifi, Daniel Iasbeck, Bruno Zibordi, Koitty,
Alexandre Avicena e Luna França
Finalização: Vithor Moraes, Arthur Dossa, André Giannini e Esteban Romero
Coordenação de Produção: Camila Guedes, Letícia Oliveira e Bea Vieira
Aprovação cliente: Renata Gomide, Marcela De Masi, Carolina Carrasco, Mariana Tozzini, Ligia Monteiro, Mariana Fiordelice, Letícia Azevedo, Izabella Franceschi e Rafaela Lopes.
Sobre O Boticário
O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros** foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada* de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.
Fontes:
*Associação Brasileira de Franchising (ABF). Ranking das 50 maiores redes de franquias do Brasil por número de unidades de 2022;
**Kantar, Worldpanel Division, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de dezembro de 2023. Total no Brasil: 9.079 lares. Marcas de Beleza são produtos como perfumaria, cuidados com a pele e maquiagem.