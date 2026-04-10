O que se sabe sobre condenado estupro vulnerável em Vale do Juruá

A Polícia Civil reforça que as investigações continuam para esclarecer todos os elementos relacionados ao caso

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A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (10), um mandado de prisão definitiva contra um homem identificado pelas iniciais J.A.R.L., condenado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

A ação foi realizada por equipes de investigadores que atuam na região do Vale do Juruá. Após a captura, o condenado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena em regime fechado.

Além da condenação, a polícia informou que há indícios de que o suspeito possua ligação com organizações criminosas que atuam na região. Essa possível conexão já está sendo apurada em investigação paralela.

Outro ponto grave levantado pelas autoridades é que o homem também é investigado como suposto mandante do homicídio de um adolescente de 13 anos, o que amplia a complexidade do caso.

O delegado José Obetânio, responsável pela ação, destacou o rigor da atuação policial em crimes dessa natureza. “A Polícia Civil segue firme no combate a delitos graves, reiterando nosso compromisso com a justiça, a proteção das vítimas e a manutenção da ordem pública. O estupro de vulnerável está entre os crimes mais severamente punidos pela legislação brasileira”, afirmou.

O delegado também ressaltou que pessoas com mandados de prisão em aberto podem se apresentar espontaneamente às autoridades, o que pode evitar medidas mais rigorosas no momento do cumprimento da ordem judicial.

A Polícia Civil reforça que as investigações continuam para esclarecer todos os elementos relacionados ao caso.