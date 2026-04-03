“Oceano de emoções”: Bocalom comenta primeiro dia após deixar Prefeitura

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Rio Branco iniciou um novo momento político nesta sexta-feira (3), com a saída de Tião Bocalom do cargo de prefeito. Logo no primeiro dia após deixar a função, Bocalom publicou uma mensagem nas redes sociais relembrando o período em que esteve à frente da gestão municipal.

“Bom dia, meus amigos! Hoje é o primeiro dia fora da missão de ser prefeito de Rio Branco, após um ciclo marcado por um verdadeiro oceano de emoções, desafios e conquistas ao longo desses 5 anos e 3 meses”, escreveu.

Já Alysson Bestene também se manifestou publicamente e destacou a parceria construída durante os anos em que atuou ao lado do ex-prefeito, especialmente no período em que ocupou o cargo de vice. Em tom de agradecimento, ele afirmou: “Um misto de sentimentos invade o meu coração. Olho para trás e vejo toda a trajetória que trilhei ao seu lado. Tenho muito orgulho de tudo o que vivemos juntos”.

A passagem de bastão ocorre no sábado (4), no gabinete da prefeitura, segundo informações do secretário de Comunicação, Ailton Oliveira, ao ContilNet.

O novo prefeito ressaltou ainda que a gestão anterior foi marcada por avanços e desafios superados em conjunto. “Nos últimos cinco anos, Rio Branco viveu uma fase de avanços por meio da sua gestão, e eu tive o privilégio de, no último ano, embarcar no desafio de ser seu vice. Enfrentamos momentos desafiadores, mas vencemos cada um deles, sempre preservando nossos princípios e confiando em Deus”, publicou.

Ao final da mensagem, Bestene agradeceu o apoio recebido e reforçou a continuidade da parceria política. “Sei que onde o senhor estiver, continuará fazendo ainda mais e melhor pelo povo, porque essa é a sua marca: amar e cuidar das pessoas. Obrigado por tudo, meu amigo. Conte comigo!”, concluiu.