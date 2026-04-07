⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (7), uma operação para desmantelar uma organização criminosa especializada em invasões cibernéticas e fraudes contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ofensiva cumpre três mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, focando em endereços ligados a suspeitos de violar a rede interna da autarquia federal.

O esquema descoberto pelos investigadores revela um nível sofisticado de infiltração. Segundo a PF, o grupo teria conseguido instalar equipamentos físicos de forma oculta e clandestina dentro das dependências do INSS. Esses dispositivos funcionavam como uma “ponte”, permitindo que os criminosos tivessem acesso remoto irrestrito aos sistemas e bancos de dados do instituto, sem precisar estar fisicamente no local.

Quebra de Segurança

As apurações tiveram início após a identificação de acessos suspeitos e o comprometimento de credenciais funcionais. Há fortes indícios de que os invasores utilizaram posições privilegiadas para facilitar a entrada dos equipamentos na rede. Até o momento, a Polícia Federal trabalha para confirmar se servidores públicos participaram ativamente do esquema ou se foram vítimas de engenharia social e roubo de senhas.

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Com o acesso garantido, o grupo conseguia manipular informações sensíveis e, possivelmente, viabilizar fraudes previdenciárias em larga escala. Durante as buscas de hoje, computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos foram apreendidos para perícia técnica.

Consequências Jurídicas

Os envolvidos no esquema podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, fraude eletrônica e associação criminosa. A investigação continua para identificar a extensão dos danos causados aos cofres públicos e se dados de beneficiários foram comercializados ou utilizados de forma indevida.

O INSS informou que está colaborando integralmente com as autoridades para reforçar a segurança de seus protocolos digitais e impedir novas vulnerabilidades.