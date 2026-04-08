08/04/2026
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Operação tapa-buracos desta quarta-feira conta com 40 toneladas de asfalto; veja

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📸 Foto: Ascom
⏱️ 1 min leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

Serviços de recuperação das vias com a utilização de 40 toneladas de asfalto na operação tapa-buracos, são realizados pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira, 8, nos bairros do Remanso, João Alves e outros pontos.WhatsApp Image 2026 04 08 At 14.26.31

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Além da recuperação das ruas, a Secretaria de Obras também realiza roçagem e retirada de entulhos na Avenida 25 de Agosto, contribuindo para a limpeza urbana e a organização dos espaços públicos.WhatsApp Image 2026 04 08 At 14.26.32 (1)

O secretário de Obras, Carlos Alves,ressaltou a importância das ações para a população.WhatsApp Image 2026 04 08 At 14.26.32

“ Os trabalho são essenciais para garantir mais segurança e qualidade de vida para os moradores. A recuperação das vias melhora a mobilidade, evita prejuízos aos veículos e, junto com a limpeza urbana, contribui para uma cidade mais organizada. Seguimos trabalhando diariamente para atender as demandas da população”, afirmou.

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