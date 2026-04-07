Oposição a Bocalom, vereador do MDB anuncia entrada na base de Alysson

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O vereador Neném Almeida, do MDB, surpreendeu ao anunciar, nesta terça-feira (7), que passa a integrar a base do prefeito Alysson Bestene na Câmara Municipal de Rio Branco. O parlamentar era um dos principais opositores da gestão do ex-prefeito Tião Bocalom.

O anúncio foi feito no plenário da Casa, na presença do prefeito e de outros vereadores. Mais cedo, Alysson já havia sinalizado que poderia haver mudanças na composição da base aliada.

Durante o discurso, Neném declarou apoio direto ao novo prefeito e afirmou que atuará em defesa da gestão. “Quero anunciar oficialmente hoje que faço parte da sua base. Serei um guerreiro, um soldado na sua defesa”, disse.

O vereador também afirmou ver disposição da equipe municipal para promover mudanças na capital. “Dá para ver no olhar, não só seu, mas de todo o secretariado, a vontade de mudar Rio Branco. E eu estarei junto nas melhorias para a cidade”, afirmou.

Neném ainda pediu apoio dos demais parlamentares e destacou a importância de dar tempo para a nova gestão apresentar resultados. “Tenho certeza que os vereadores vão compreender que o prefeito precisa de tempo para trabalhar”, declarou.

Ao final, ele reforçou o compromisso político com Alysson e foi além ao antecipar apoio eleitoral. “Não só farei parte da sua base, como estou me comprometendo com a sua reeleição em 2028”, disse.

A movimentação ocorre em meio à reorganização da base do prefeito na Câmara, que deve passar por ajustes nos próximos dias, conforme já indicado por Alysson durante agenda na Casa.