Explorar o cosmos sempre foi um dos maiores trunfos da indústria dos games. Seja pela sensação de isolamento no vácuo ou pela adrenalina de combates navais, a temática espacial rendeu algumas das maiores notas da história do Metacritic. Nesta quinta-feira (16/04), reunimos os títulos que todo jogador precisa conhecer.

Com informações do TechTudo.

O Top 10 Definitivo

A lista é dominada por franquias consagradas que misturam plataforma, RPG e tiro em primeira pessoa:

Posição Jogo Nota Metacritic Plataformas 1º Super Mario Galaxy 97 Switch (Remaster), Wii 2º Super Mario Galaxy 2 97 Switch, Wii 3º Mass Effect 2 96 PC, PS5/PS4, Xbox Series/One 4º Metroid Prime Remastered 94 Switch 5º Astro Bot 94 PS5 6º Halo 3 94 PC, Xbox Series/One 7º Mass Effect 3 93 PC, PS5/PS4, Xbox Series/One 8º Halo: Reach 91 PC, Xbox Series/One 9º Mass Effect 91 PC, PS5/PS4, Xbox Series/One 10º Dead Space (Remake) 90 PC, PS5, Xbox Series X/S

Destaques da Lista

A Perfeição da Nintendo

No topo, Super Mario Galaxy 1 e 2 mostram que o espaço não precisa ser frio e escuro. Com mecânicas de gravidade que revolucionaram o gênero de plataforma, Mario e Rosalina entregam uma experiência vibrante que continua sendo a referência máxima no agregador.

A Epopeia de Shepard

A trilogia Mass Effect (especialmente o segundo título) é indispensável para quem busca narrativa. Aqui, suas decisões moldam o futuro de galáxias inteiras. Em 2026, a Legendary Edition continua sendo a melhor forma de vivenciar essa jornada com gráficos atualizados.

O Terror e a Imersão

Para quem prefere o lado sombrio do vácuo, o remake de Dead Space e o exclusivo de PS5, Astro Bot, mostram como a tecnologia atual (como o feedback tátil do DualSense) pode elevar a imersão, seja através do medo ou da celebração da história do PlayStation.