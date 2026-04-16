Explorar o cosmos sempre foi um dos maiores trunfos da indústria dos games. Seja pela sensação de isolamento no vácuo ou pela adrenalina de combates navais, a temática espacial rendeu algumas das maiores notas da história do Metacritic. Nesta quinta-feira (16/04), reunimos os títulos que todo jogador precisa conhecer.
Com informações do TechTudo.
O Top 10 Definitivo
A lista é dominada por franquias consagradas que misturam plataforma, RPG e tiro em primeira pessoa:
|Posição
|Jogo
|Nota Metacritic
|Plataformas
|1º
|Super Mario Galaxy
|97
|Switch (Remaster), Wii
|2º
|Super Mario Galaxy 2
|97
|Switch, Wii
|3º
|Mass Effect 2
|96
|PC, PS5/PS4, Xbox Series/One
|4º
|Metroid Prime Remastered
|94
|Switch
|5º
|Astro Bot
|94
|PS5
|6º
|Halo 3
|94
|PC, Xbox Series/One
|7º
|Mass Effect 3
|93
|PC, PS5/PS4, Xbox Series/One
|8º
|Halo: Reach
|91
|PC, Xbox Series/One
|9º
|Mass Effect
|91
|PC, PS5/PS4, Xbox Series/One
|10º
|Dead Space (Remake)
|90
|PC, PS5, Xbox Series X/S
Destaques da Lista
A Perfeição da Nintendo
No topo, Super Mario Galaxy 1 e 2 mostram que o espaço não precisa ser frio e escuro. Com mecânicas de gravidade que revolucionaram o gênero de plataforma, Mario e Rosalina entregam uma experiência vibrante que continua sendo a referência máxima no agregador.
A Epopeia de Shepard
A trilogia Mass Effect (especialmente o segundo título) é indispensável para quem busca narrativa. Aqui, suas decisões moldam o futuro de galáxias inteiras. Em 2026, a Legendary Edition continua sendo a melhor forma de vivenciar essa jornada com gráficos atualizados.
O Terror e a Imersão
Para quem prefere o lado sombrio do vácuo, o remake de Dead Space e o exclusivo de PS5, Astro Bot, mostram como a tecnologia atual (como o feedback tátil do DualSense) pode elevar a imersão, seja através do medo ou da celebração da história do PlayStation.