23/04/2026
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Padrasto é preso por agredir criança de 4 anos com pedaço de madeira

A criança sofreu ferimentos sérios e precisou de atendimento médico imediato

Por Ricardo Amaral, ContilNet 23/04/2026 às 16:29
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Padrasto é preso por agredir criança de 4 anos com pedaço de madeira
O homem foi preso/Foto: Reprodução

Um caso de violência doméstica envolvendo uma criança de apenas 4 anos causou indignação em Manoel Urbano. O menino foi agredido pelo padrasto com um golpe na cabeça utilizando um pedaço de madeira, durante a noite da última quarta-feira (22).

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Assim que foram acionadas, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências para localizar o suspeito, que acabou se entregando às autoridades, sendo preso ainda em flagrante.

A criança sofreu ferimentos sérios e precisou de atendimento médico imediato. Após os primeiros cuidados no município, ela foi transferida para Rio Branco, onde segue internada recebendo acompanhamento especializado. O quadro clínico não foi divulgado até o momento.

O suspeito foi conduzido à delegacia local, onde permanece detido e à disposição da Justiça. Ele poderá responder por lesão corporal qualificada, e o caso segue sob investigação.

A ocorrência gerou forte comoção entre os moradores, que cobram justiça. As autoridades reforçam que denúncias de maus-tratos e violência contra crianças podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100 ou diretamente nas delegacias.

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