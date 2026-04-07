Padre diz que Eva era ‘trans’ e critica leitura de cristãos sobre a Bíblia

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O influenciador religioso conhecido como Padre Caco chamou atenção nas redes sociais após publicar um vídeo com uma interpretação diferente sobre a criação bíblica. Na gravação, ele afirma que Eva, considerada a primeira mulher segundo a tradição cristã, pode ser analisada sob outra perspectiva.

Segundo o religioso, a leitura parte da narrativa de que Eva foi criada a partir de uma parte do corpo de Adão, o que indicaria uma origem anterior masculina antes de se tornar mulher. Ele também argumenta que a personagem não possui uma infância ou histórico feminino, o que, na visão dele, reforça essa interpretação.

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No vídeo, Padre Caco ainda critica cristãos que utilizam argumentos biológicos em discussões sobre gênero. Para ele, a própria Bíblia apresenta elementos que permitem diferentes leituras sobre o tema.

A declaração gerou debate entre internautas e passou a ser comentada nas redes sociais.