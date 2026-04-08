Padre é sorteado e leva carro em rifa organizada por ele em igreja

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O sorteio da “Ação entre amigos”, realizado no domingo de Páscoa (5/4) pela Paróquia Nossa Senhora do Guadalupe no bairro Canasvieiras, em Florianópolis (SC), terminou de maneira inusitada. O próprio padre que organizou a ação ganhou o prêmio principal: um Fiat Argo 0 km. Atitude essa que gerou polêmica na região.

O sorteio foi realizado na igreja da paróquia. Após uma contagem regressiva, dois homens que estavam na parte superior do altar viraram um pote transparente que continha os bilhetes da rifa. Os papeizinhos voaram e o padre Eduardo Senna pegou um deles. “Temos um vencedor, vocês não vão acreditar. É em branco, é o meu, olha aqui ó”, disse o padre.

No momento do sorteio, Senna justificou que o bilhete em branco tinha sido comprado por ele, o que gerou questionamentos.

Na ocasião do sorteio tinham alguns bilhetes em branco e isso gerou alguma dúvida. Eu entendo, compreendo perfeitamente. Esse carro não ficaria para mim, ficaria para a paróquia. Mas eu entendo as dúvidas, esclareceu em uma publicação nas redes sociais feita na noite de segunda-feira (6/4).

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No mesmo pronunciamento feito no Instagram, Senna afirmou que não ficará com o carro e marcou um novo sorteio para a próxima quinta-feira (9/4), às 20h, após a missa. Os bilhetes adquiridos por ele e os em branco serão retirados.

“Quinta-feira à noite será feito um novo sorteio. E eu terei a maior alegria de entregar a chave para você”, disse no post.

A decisão do padre causou repercussão. Enquanto alguns defenderam que Eduardo Senna deveria ficar com o carro, outras pessoas cobraram maior transparência no processo.

A rifa foi promovida com intuito de levantar recursos para reforma de cinco igrejas da paróquia. Outros prêmios como televisão, air fryer, notebook e bicicleta já estão com os ganhadores. Apenas o sorteio do carro será refeito.

Metrópoles