Parecia Black Friday! Promoção de panelas causa ‘tumulto’ em mercado no Acre

Nas imagens, é possível ver o corredor do mercado de vendas em atacado com muitas pessoas tentando

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Uma promoção de panelas provocou tumulto em uma unidade de um mercado de vendas em atacado em Rio Branco, nesta quinta-feira (9). Os itens estavam no valor de R$ 30,00 e chamou atenção dos consumidores, que tentaram garantir o produto.

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O vídeo do tumulto foi publicado pelo fotografo acreano James Pequeno, e mostra clientes tentando pegar os produtos, e uma pilha de panelas tombando da prateleira.

Nas imagens, é possível ver o corredor do mercado de vendas em atacado com muitas pessoas tentando garantir o produto.