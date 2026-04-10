Paris FC x Mônaco Palpite: veja horário e onde assistir

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A Ligue 1 abre sua 29ª rodada com um duelo de contrastes e ambições elevadas no Estádio Jean Bouin. O Paris FC recebe o AS Mônaco nesta sexta-feira (10/4), às 14h (de Brasília), defendendo uma sequência de seis partidas sem derrotas.

Do outro lado, o time do principado vive um momento iluminado, com sete vitórias nos últimos dez jogos, focando todas as suas energias no campeonato nacional após as eliminações nos torneios continentais.

O confronto ganha contornos de revanche, já que no primeiro turno os parisienses surpreenderam ao vencer por 1 a 0 com gol de Moses Simon.

De acordo com os especialistas do Correio Braziliense, a partida promete ser movimentada e com alta incidência de gols, dado o poder ofensivo das equipes e as baixas defensivas significativas do time visitante, que não contará com nomes como Vanderson e Caio Henrique.

Análise das equipes e retrospecto

O equilíbrio histórico e o momento atual sugerem um embate estratégico na Ligue 1:

Muralha de Paris: O Paris FC ocupa a 13ª colocação e vive seu melhor momento na competição, acumulando empates valiosos e vitórias contra Nice e Le Havre. Willem Geubbels e Moses Simon são as esperanças de contra-ataque rápido.

Ataque do Principado: O Mônaco, 5º colocado com 49 pontos, tem em Folarin Balogun sua principal arma. Com 10 gols na temporada, o artilheiro deve explorar a instabilidade defensiva do mandante.

Números Gerais: Em apenas 7 confrontos na história, o Mônaco venceu 5, enquanto o Paris FC triunfou em 2. Curiosamente, o empate nunca aconteceu entre as equipes neste recorte.

Ficha técnica e onde assistir (10/04/2026)

Confira os detalhes para não perder nenhum lance da rodada:

Detalhes da Partida Informação Oficial Competição Ligue 1 2025/26 (Rodada 29) Local Estádio Jean Bouin, Paris Horário 14h00 (Horário de Brasília) Transmissão CazéTV (YouTube) Destaque Mandante Moses Simon (Atacante) Destaque Visitante Folarin Balogun (Atacante)

Palpites e dicas de apostas

Segundo o levantamento do Correio Braziliense, o mercado de gols é o mais atrativo para este duelo:

Ambas Marcam (Sim): Com médias de gols superiores a 2,7 por jogo em suas partidas, a probabilidade de ambas as redes balançarem é alta.

Mais de 2,5 Gols: A necessidade de vitória do Mônaco para encostar no G4 deve abrir espaços, favorecendo um jogo aberto.

Gol no 1º Tempo: Especialistas indicam o mercado de “Mais de 0,5 gols no primeiro tempo” devido à intensidade inicial característica do time de Stéphane Gilli em casa.

A partida desta sexta-feira é crucial para as pretensões de ambos na Ligue 1. Enquanto o Mônaco tenta curar as feridas das eliminações precoces focando em uma vaga direta na Champions, o Paris FC busca a consistência necessária para se distanciar definitivamente da zona de perigo. Com Kevin Trapp no gol parisiense e Lukas Hradecky na meta monegasca, a experiência dos goleiros será testada ao limite em um dos jogos mais promissores desta jornada do futebol francês.