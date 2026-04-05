05/04/2026
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Partido Avante anuncia Augusto Cury como pré-candidato à Presidência

Anúncio foi feito por deputado nas redes

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Augustocuryavante
📸 Foto Destaque: Divulgação/Avante
⏱️ 1 minuto de leitura

O partido Avante anunciou o nome do escritor e psiquiatra Augusto Cury como pré-candidato à Presidência da República. A informação foi divulgada pelo deputado federal Luis Tibé nas redes sociais.

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Na publicação, o parlamentar afirmou que o país precisa superar a polarização política e defendeu a escolha de um nome que represente novas alternativas. Segundo ele, Cury teria perfil para promover desenvolvimento com foco em qualidade de vida.

“Acabamos de anunciar hoje que Augusto Cury é pré-candidato a presidente da República pelo Avante”, escreveu o deputado.

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Conhecido nacionalmente por suas obras na área de inteligência emocional, Augusto Cury ainda não se pronunciou oficialmente sobre o anúncio até a última atualização desta reportagem.

A possível candidatura ocorre em meio às movimentações iniciais para as eleições presidenciais, que devem ganhar força nos próximos meses com a definição de alianças e nomes pelos partidos.

Nos comentários da publicação, apoiadores manifestaram apoio à indicação e destacaram a busca por alternativas fora dos nomes tradicionais da política nacional.

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