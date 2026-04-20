Partidos têm 3 meses a partir de hoje para decidir quem será candidato

Período das convenções começa em 20 de julho e segue até 5 de agosto, conforme calendário da Justiça Eleitoral

A partir desta segunda-feira, 20 de abril, os partidos políticos entram na contagem regressiva para definir oficialmente os nomes que disputarão as eleições de 2026. Faltam exatos três meses para o início das convenções partidárias, etapa obrigatória do calendário eleitoral em que as siglas escolhem seus candidatos e formalizam alianças.

Neste ano, o período das convenções começa em 20 de julho e segue até 5 de agosto, conforme calendário da Justiça Eleitoral.

As convenções são reuniões internas promovidas pelos partidos para decidir quem serão os candidatos aos cargos em disputa, como governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

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Também é nesse momento que as legendas definem coligações majoritárias, estratégias eleitorais e homologam chapas. Sem aprovação em convenção, nenhum nome pode ser registrado oficialmente para disputar o pleito.

Na prática, embora muitos pré-candidatos já estejam em campanha política nos bastidores, somente após essa etapa é que passam a ser candidatos oficialmente reconhecidos pela Justiça Eleitoral.

Cenário atual no Acre para o Governo

No Acre, o cenário para a disputa ao Palácio Rio Branco já começa a ganhar forma. Os principais nomes colocados até o momento são:

Mailza Assis (Progressistas) – atual governadora;

Alan Rick (Republicanos) – senador;

Tião Bocalom (PSDB) – ex-prefeito de Rio Branco;

Thor Dantas (PSB);

Dr. Luisinho (AGIR).

Apesar das movimentações, os nomes ainda dependem da confirmação nas convenções.

Disputa ao Senado também deve ser acirrada

Para a vaga ao Senado, o cenário atual reúne nomes de peso da política acreana:

Gladson Cameli (Progressistas);

Márcio Bittar (PL);

Jorge Viana (PT);

Inácio Moreira (PSOL);

Mara Rocha (NOVO);

Eduardo Velloso (Solidariedade).

O que muda a partir de 20 de julho

Além do início das convenções, o dia 20 de julho marca uma série de prazos importantes no calendário eleitoral. Entre eles:

início do envio de pedidos de CNPJ de campanha à Receita Federal;

prazo para o TSE divulgar limites de gastos eleitorais;

divulgação do número de eleitores por município;

início da obrigação de informar recursos recebidos nas campanhas;

autorização para contratos de comitês e estrutura de campanha;

início do direito de resposta por conteúdo ofensivo ou falso;

definição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV;

início do prazo para votação em trânsito;

prioridade judicial para processos eleitorais.

Os próximos três meses serão decisivos para montagem de chapas, composição de alianças e definição de quem realmente entrará na corrida eleitoral.

Embora o jogo político já esteja em andamento, somente nas convenções os partidos baterão o martelo sobre quem disputará o voto do eleitor acreano em outubro.

Calendário

Em outubro, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados. O calendário das eleições divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reúne etapas que vão desde a realização das convenções partidárias e o início da campanha até a votação, a prestação de contas dos candidatos e a posse dos eleitos.

Entre os marcos mais importantes está o início da propaganda eleitoral, em 16 de agosto. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, com eventual segundo turno em 25 de outubro.

Atualmente, o Acre possui mais de 612 mil eleitores aptos a votar, consolidando-se como um dos menores colégios eleitorais do país em número absoluto, mas com peso estratégico nas disputas regionais. Em 2024, o estado registrou 612.448 eleitores, segundo dados oficiais da Justiça Eleitoral, número que deve servir como base para as eleições de 2026.

Rio Branco concentra a maior parcela do eleitorado acreano, com 271.518 votantes, seguida por Cruzeiro do Sul (62.645) e Sena Madureira (30.666). A capital é o único município acreano com número de eleitores suficiente para possibilidade de segundo turno nas eleições municipais.

As mulheres seguem como maioria entre os votantes no estado, representando 51% do eleitorado, enquanto os homens somam 49%.

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