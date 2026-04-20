Partidos têm 3 meses a partir de hoje para decidir quem será candidato

A partir desta segunda-feira, 20 de abril, os partidos políticos entram na contagem regressiva para definir oficialmente os nomes que disputarão as eleições de 2026. Faltam exatos três meses para o início das convenções partidárias, etapa obrigatória do calendário eleitoral em que as siglas escolhem seus candidatos e formalizam alianças.
Neste ano, o período das convenções começa em 20 de julho e segue até 5 de agosto, conforme calendário da Justiça Eleitoral.
As convenções são reuniões internas promovidas pelos partidos para decidir quem serão os candidatos aos cargos em disputa, como governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
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Também é nesse momento que as legendas definem coligações majoritárias, estratégias eleitorais e homologam chapas. Sem aprovação em convenção, nenhum nome pode ser registrado oficialmente para disputar o pleito.
Na prática, embora muitos pré-candidatos já estejam em campanha política nos bastidores, somente após essa etapa é que passam a ser candidatos oficialmente reconhecidos pela Justiça Eleitoral.
Cenário atual no Acre para o Governo
No Acre, o cenário para a disputa ao Palácio Rio Branco já começa a ganhar forma. Os principais nomes colocados até o momento são:
- Mailza Assis (Progressistas) – atual governadora;
- Alan Rick (Republicanos) – senador;
- Tião Bocalom (PSDB) – ex-prefeito de Rio Branco;
- Thor Dantas (PSB);
- Dr. Luisinho (AGIR).
Apesar das movimentações, os nomes ainda dependem da confirmação nas convenções.
Disputa ao Senado também deve ser acirrada
Para a vaga ao Senado, o cenário atual reúne nomes de peso da política acreana:
- Gladson Cameli (Progressistas);
- Márcio Bittar (PL);
- Jorge Viana (PT);
- Inácio Moreira (PSOL);
- Mara Rocha (NOVO);
- Eduardo Velloso (Solidariedade).
O que muda a partir de 20 de julho
Além do início das convenções, o dia 20 de julho marca uma série de prazos importantes no calendário eleitoral. Entre eles:
- início do envio de pedidos de CNPJ de campanha à Receita Federal;
- prazo para o TSE divulgar limites de gastos eleitorais;
- divulgação do número de eleitores por município;
- início da obrigação de informar recursos recebidos nas campanhas;
- autorização para contratos de comitês e estrutura de campanha;
- início do direito de resposta por conteúdo ofensivo ou falso;
- definição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV;
- início do prazo para votação em trânsito;
- prioridade judicial para processos eleitorais.
Os próximos três meses serão decisivos para montagem de chapas, composição de alianças e definição de quem realmente entrará na corrida eleitoral.
Embora o jogo político já esteja em andamento, somente nas convenções os partidos baterão o martelo sobre quem disputará o voto do eleitor acreano em outubro.
Calendário
Em outubro, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados. O calendário das eleições divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reúne etapas que vão desde a realização das convenções partidárias e o início da campanha até a votação, a prestação de contas dos candidatos e a posse dos eleitos.
Entre os marcos mais importantes está o início da propaganda eleitoral, em 16 de agosto. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro, com eventual segundo turno em 25 de outubro.
Atualmente, o Acre possui mais de 612 mil eleitores aptos a votar, consolidando-se como um dos menores colégios eleitorais do país em número absoluto, mas com peso estratégico nas disputas regionais. Em 2024, o estado registrou 612.448 eleitores, segundo dados oficiais da Justiça Eleitoral, número que deve servir como base para as eleições de 2026.
Rio Branco concentra a maior parcela do eleitorado acreano, com 271.518 votantes, seguida por Cruzeiro do Sul (62.645) e Sena Madureira (30.666). A capital é o único município acreano com número de eleitores suficiente para possibilidade de segundo turno nas eleições municipais.
As mulheres seguem como maioria entre os votantes no estado, representando 51% do eleitorado, enquanto os homens somam 49%.