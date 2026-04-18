Ao notar o problema, Nicole Bahls se prontificou imediatamente a enviar uma ajuda financeira via Pix para a amiga

A influenciadora Patixa Teló viveu um momento de “gente como a gente” com um toque de decepção neste sábado (18). Durante sua estadia no Rio de Janeiro, hospedada no sítio de Nicole Bahls, Patixa decidiu consultar o aplicativo Caixa Tem para verificar o depósito do seu Bolsa Família, mas a notícia não foi a que ela esperava.

O momento foi todo documentado por Rico Melquiades, que estava ao lado da influenciadora. Ao abrir a conta digital, a tela exibiu o saldo de R$ 0,00, frustrando os planos da amazonense para o final de semana.

“Caiu não”

No vídeo gravado por Rico, ele questiona sobre a data do pagamento. “Era para cair hoje”, comentou ele ao mostrar o celular. De forma direta e visivelmente decepcionada, Patixa respondeu prontamente: “Caiu não”, ao perceber que o governo ainda não havia liberado o recurso em sua conta.

Apoio de Nicole Bahls

Ao presenciar a situação e ver a tristeza da amiga, a anfitriã Nicole Bahls não pensou duas vezes. Com o carisma e a generosidade que lhe são característicos, Nicole afirmou no mesmo instante que faria uma doação via Pix para ajudar Patixa durante o restante da viagem.

A cena, que mistura humor e solidariedade, rapidamente repercutiu entre os seguidores dos influenciadores, que destacaram tanto a transparência de Patixa sobre sua realidade financeira quanto a atitude rápida de Nicole em ajudar.