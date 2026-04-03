Payroll: EUA criam 178 mil vagas de trabalho em março, muito acima do esperado

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O mercado de trabalho dos ⁠Estados Unidos se recuperou em março e abriu 178 mil vagas de emprego, resultado muito acima do esperado, enquanto a taxa de desemprego caiu para 4,3% – após ficar em 4,4% no mês anterior.

Apesar do resultado, o quadro mais amplo ainda é de um mercado de trabalho de baixo crescimento. Em fevereiro, houve uma queda de 133.000 vagas. A expectativa para março era de alta de 59.000 vagas.

O número de fevereiro foi revisado para baixo em 41.000, enquanto o de janeiro foi revisado para cima em 34.000, para 160.000, o que coloca a média dos últimos três meses em cerca de 68.000.

SAIBA MAIS

O setor de saúde foi responsável por grande parte do crescimento, com aumento de 76.000 vagas – após uma greve de trabalhadores em fevereiro da prestadora de serviços de saúde Kaiser Permanente.

Segundo análise da CNBC, embora a taxa de desemprego tenha mostrado queda, o movimento ocorreu em grande parte devido a uma redução de 396.000 pessoas na força de trabalho. A pesquisa domiciliar, que é utilizada para calcular a taxa de desemprego, mostrou 64.000 pessoas a menos empregadas. Além disso, uma medida alternativa de desemprego, que inclui trabalhadores desalentados e aqueles em empregos de meio período por razões econômicas, subiu para 8%.

Fonte: InfoMoney