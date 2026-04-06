06/04/2026
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PCAC redefine atuação e passa a atender dois municípios no interior

Delegado assume atendimento em Feijó e Tarauacá

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Pcac
📸 Foto Destaque: Reprodução
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⚕️ Revisado por Especialista

A Polícia Civil do Acre vai reorganizar a atuação em delegacias do interior com a designação de um delegado para atender simultaneamente dois municípios. A medida tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços policiais em regiões estratégicas do estado.

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De acordo com as informações, o delegado Saulo José Barbosa Macedo foi designado para responder pelas delegacias de Feijó e Tarauacá. A atuação ocorre em caráter temporário, entre os dias 6 e 10 de abril.

A reorganização busca assegurar o funcionamento das unidades durante o período, evitando interrupções no atendimento à população. Além disso, a medida permite manter a condução de investigações e demais procedimentos policiais nas duas cidades.

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Nesse contexto, a atuação conjunta reforça a estratégia de otimização de recursos humanos, especialmente em regiões do interior, onde a demanda por profissionais pode variar conforme afastamentos, férias ou outras necessidades administrativas.

A iniciativa também contribui para garantir a presença da Polícia Civil em municípios que dependem diretamente do atendimento local para registro de ocorrências, investigações e suporte à população.

A designação consta em publicação do Diário Oficial do Acre (DOE) desta segunda-feira (6), que detalha o período e as condições da medida adotada pela corporação.

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