Pé-de-meia faz abandono escolar cair mais de 40% no Acre, diz Governo Federal

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Após dois anos de vigência do programa Pé-de-Meia, o Acre registrou queda de 44% na taxa de abandono escolar no ensino médio. Os dados são do Governo Federal e foram divulgados com base no período entre 2022 e 2024.

De acordo com o levantamento, a taxa de evasão caiu de 9,1% para 5,1% no estado. Já a distorção idade-série, que mede o atraso escolar, teve redução de 24% entre 2022 e 2025.

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Atualmente, 39.161 estudantes acreanos são atendidos pelo programa, o que representa cerca de 64% dos alunos do ensino médio da rede pública no estado.

Em nível nacional, o Pé-de-Meia alcançou 5,6 milhões de estudantes, com investimento de R$ 18,6 bilhões. No país, a taxa de abandono escolar caiu 43% no período analisado.

O programa é voltado a estudantes de famílias inscritas no Cadastro Único, com renda de até meio salário mínimo por pessoa. No Acre, 51,4% dos beneficiários são meninas e 82,3% se declaram pretos ou pardos. Também foram atendidos 1.345 estudantes indígenas desde o início da iniciativa.

Os alunos recebem R$ 200 por mês, condicionados à frequência escolar, além de R$ 1.000 ao fim de cada ano letivo concluído com aprovação. Esse valor anual é depositado em poupança e só pode ser sacado após a conclusão do ensino médio. Há ainda um adicional para estudantes que participam do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no último ano.

Criado pela Lei nº 14.818/2024, o Pé-de-Meia tem como objetivo incentivar a permanência dos estudantes na escola e ampliar as oportunidades educacionais, com foco na redução das desigualdades sociais.