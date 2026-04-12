Com diferença mínima de pontos para o topo, o competidor acreano levou o nome do estado ao pódio na cidade de Papanduva

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O talento dos peões acreanos cruzou o país e brilhou intensamente no Sul do Brasil neste fim de semana. Danias Tuanan da Silva, natural do município de Sena Madureira, foi um dos grandes destaques do rodeio realizado na cidade de Papanduva, em Santa Catarina, entre os dias 10 e 12 de abril. Competindo com grandes nomes da modalidade no cenário nacional, o acreano garantiu o 3º lugar na classificação geral.

Danias, que é filho de Lindra Tuanan da Silva e Deusdete Ferreira da Silva, demonstrou técnica e resistência ao longo dos três dias de prova. A conquista no pódio veio acompanhada de uma pontuação expressiva, com uma diferença mínima de pontos em relação ao primeiro lugar, o que reforça o alto nível de competitividade levado pelo representante do Acre para a arena catarinense.

Orgulho para o Acre

A trajetória de Danias em Santa Catarina foi acompanhada com entusiasmo por amigos e familiares em sua terra natal. Para os acreanos, a conquista representa mais um passo na consolidação do estado como um celeiro de talentos nas montarias profissionais. A família de Tuanan relatou estar profundamente honrada com o desempenho do peão, destacando o esforço e a dedicação necessários para enfrentar competidores de todo o país.

Próximos Desafios

Após o resultado positivo em Papanduva, as expectativas agora se voltam para os próximos eventos do calendário nacional. Com o apoio da família e a bagagem de quem já figura entre os melhores do Brasil, Danias Tuanan da Silva segue em preparação técnica com um objetivo claro: trazer o título de campeão para o Acre nas próximas competições.

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