09/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Pesquisa revela existência de mais de 20 novas espécies de formigas no Acre

Descoberta em reserva na Amazônia reitera importância da região para a ciência e conservação da biodiversidade

Por Redação ContilNet 09/04/2026 Atualizado: há 8 horas
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Pesquisa revela existência de mais de 20 novas espécies de formigas no Acre
Descoberta foi feita durante uma pesquisa na Reserva Extrativista Chico Mendes, onde cientistas analisaram diferentes tipos de uso do solo.
⏱️ 1 min leitura
🛡️ Editorial
Fato Checado

Um estudo realizado no Acre acaba de ampliar o mapa da biodiversidade amazônica: pesquisadores identificaram 21 novas ocorrências de espécies de formigas no estado.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A descoberta foi feita durante uma pesquisa na Reserva Extrativista Chico Mendes, onde cientistas analisaram diferentes tipos de uso do solo, como floresta preservada, pastagens e sistemas agroflorestais. As formigas, consideradas importantes indicadores ambientais, ajudaram a medir o nível de conservação desses ambientes.

Os dados mostram que, além de revelar novas espécies, o estudo corrobora uma constatação importante: ainda há muito a ser descoberto na Amazônia. Mesmo em áreas impactadas pela atividade humana, os pesquisadores encontraram uma diversidade significativa, especialmente em sistemas agroflorestais mais antigos.

WhatsApp Image 2026 04 06 At 13.15.51

Formigas, consideradas importantes indicadores ambientais, ajudaram a medir o nível de conservação desses ambientes – Foto: Cedida

LEIA TAMBÉM: Pesquisa da Ufac mostra que formigas ajudam a medir recuperação ambiental na Amazônia

Esses ambientes, que combinam produção agrícola com preservação, apresentaram uma recuperação gradual da biodiversidade, aproximando-se das condições naturais ao longo do tempo.

O que as formigas mostram sobre o ambiente

A pesquisa também identificou diferenças claras entre os ambientes analisados. Áreas mais degradadas, como pastagens, concentram espécies mais resistentes e adaptadas, enquanto regiões de floresta e agroflorestas maduras abrigam espécies mais sensíveis, um sinal de equilíbrio ambiental.

 

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.