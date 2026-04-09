Pesquisa revela existência de mais de 20 novas espécies de formigas no Acre

Descoberta em reserva na Amazônia reitera importância da região para a ciência e conservação da biodiversidade

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Um estudo realizado no Acre acaba de ampliar o mapa da biodiversidade amazônica: pesquisadores identificaram 21 novas ocorrências de espécies de formigas no estado.

A descoberta foi feita durante uma pesquisa na Reserva Extrativista Chico Mendes, onde cientistas analisaram diferentes tipos de uso do solo, como floresta preservada, pastagens e sistemas agroflorestais. As formigas, consideradas importantes indicadores ambientais, ajudaram a medir o nível de conservação desses ambientes.

Os dados mostram que, além de revelar novas espécies, o estudo corrobora uma constatação importante: ainda há muito a ser descoberto na Amazônia. Mesmo em áreas impactadas pela atividade humana, os pesquisadores encontraram uma diversidade significativa, especialmente em sistemas agroflorestais mais antigos.

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Esses ambientes, que combinam produção agrícola com preservação, apresentaram uma recuperação gradual da biodiversidade, aproximando-se das condições naturais ao longo do tempo.

O que as formigas mostram sobre o ambiente

A pesquisa também identificou diferenças claras entre os ambientes analisados. Áreas mais degradadas, como pastagens, concentram espécies mais resistentes e adaptadas, enquanto regiões de floresta e agroflorestas maduras abrigam espécies mais sensíveis, um sinal de equilíbrio ambiental.