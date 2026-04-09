09/04/2026
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PF combate esquema de cocaína escondida em sucatas enviadas para Europa

PF bloqueou hoje R$ 10 milhões em operação contra tráfico internacional de cocaína

Por Redação ContilNet 09/04/2026
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PF combate esquema de cocaína escondida em sucatas enviadas para Europa
PF/Divulgação
⏱️ 2 mins leitura

A Polícia Federal (PF) deu um passo decisivo no combate ao crime organizado nesta quinta-feira (09/04). Através da Operação Sucata de Ouro, agentes miraram uma organização criminosa que utilizava a exportação de sucata automotiva como disfarce para o envio de cocaína pura para o continente europeu.

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Ações em RS e SC

A ofensiva mobilizou equipes para o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em locais estratégicos:

  • Jaguarão (RS): Ponto chave na fronteira para a logística do grupo.

  • Florianópolis (SC): Local onde se concentravam as investigações sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

O Golpe Financeiro: R$ 10 Milhões Bloqueados

Além das buscas, a Justiça Federal autorizou o sequestro de bens imóveis, veículos de luxo e o bloqueio de contas bancárias que, somados, ultrapassam a marca de R$ 10 milhões.

Com informações do Metrópoles.

A investigação revelou que os lucros do tráfico eram rapidamente convertidos em patrimônio e moeda estrangeira com o auxílio de doleiros que operavam no câmbio paralelo.

O Modus Operandi

O grupo utilizava uma empresa de reciclagem de fachada. A droga era meticulosamente escondida dentro de contêineres repletos de sucata ferrosa e peças automotivas, dificultando a inspeção por scanners portuários tradicionais.

  • Crimes Investigados: Tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e organização criminosa.

A Operação Sucata de Ouro reafirma o foco da PF em 2026: atacar não apenas o entorpecente, mas a estrutura financeira que sustenta os barões do tráfico internacional.

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