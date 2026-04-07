09/04/2026
ContilNet Notícias Logo

PGE abre licitação para limpeza de sofás e poltronas; valor não foi divulgado

Contratação prevê serviços de higienização, conservação e manutenção de mobiliário institucional em órgãos públicos do Acre

Por Redação ContilNet 07/04/2026 Atualizado: há 1 dia
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
PGE abre licitação para limpeza de sofás e poltronas; valor não foi divulgado
⏱️ 2 mins leitura

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE) abriu processo de licitação para contratar empresa especializada na limpeza e manutenção de sofás, poltronas e outros itens de mobiliário. A iniciativa prevê a execução dos serviços em ambientes administrativos vinculados ao órgão.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com o aviso, a contratação inclui atividades como lavagem, conservação e hidratação de estofados, além da limpeza de tapetes e cadeiras. Em alguns casos, também está prevista a manutenção corretiva, com reposição de peças e ajustes necessários para recuperação dos móveis.

Além disso, o procedimento será realizado por meio de sistema de registro de preços, o que permite que outros órgãos públicos participem da futura contratação conforme a demanda. As empresas interessadas deverão manifestar interesse dentro do prazo estabelecido e apresentar a documentação exigida.

LEIA TAMBÉM:

Ponte sobre o Rio Abunã é interditada no interior do Acre, diz Defesa Civil

Francinete Barros é cotada para assumir Secretaria da Mulher após saída de Márdhia

Nesse contexto, a medida busca garantir melhores condições de uso dos mobiliários, contribuindo para a conservação dos itens e para a manutenção de padrões adequados de higiene nos espaços públicos.

O documento detalha ainda os tipos de móveis que serão atendidos, incluindo diferentes modelos de sofás, poltronas e cadeiras, com especificações técnicas sobre os serviços a serem executados.

Na Procuradoria-Geral do Estado, os custos ainda não foram definidos e serão estabelecidos após a conclusão do processo. As informações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Acre (DOE).

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.