PGE abre licitação para limpeza de sofás e poltronas; valor não foi divulgado

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE) abriu processo de licitação para contratar empresa especializada na limpeza e manutenção de sofás, poltronas e outros itens de mobiliário. A iniciativa prevê a execução dos serviços em ambientes administrativos vinculados ao órgão.

De acordo com o aviso, a contratação inclui atividades como lavagem, conservação e hidratação de estofados, além da limpeza de tapetes e cadeiras. Em alguns casos, também está prevista a manutenção corretiva, com reposição de peças e ajustes necessários para recuperação dos móveis.

Além disso, o procedimento será realizado por meio de sistema de registro de preços, o que permite que outros órgãos públicos participem da futura contratação conforme a demanda. As empresas interessadas deverão manifestar interesse dentro do prazo estabelecido e apresentar a documentação exigida.

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Nesse contexto, a medida busca garantir melhores condições de uso dos mobiliários, contribuindo para a conservação dos itens e para a manutenção de padrões adequados de higiene nos espaços públicos.

O documento detalha ainda os tipos de móveis que serão atendidos, incluindo diferentes modelos de sofás, poltronas e cadeiras, com especificações técnicas sobre os serviços a serem executados.

Na Procuradoria-Geral do Estado, os custos ainda não foram definidos e serão estabelecidos após a conclusão do processo. As informações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Acre (DOE).