Pirulla reaparece hoje nas redes sociais após 11 meses recuperando-se de AVC

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Após quase um ano de silêncio e uma intensa batalha pela saúde, o biólogo e youtuber Pirulla reapareceu em seu perfil oficial nesta terça-feira (07/04).

A postagem, embora sem legenda, trouxe um alívio imenso para a comunidade de divulgação científica brasileira, que acompanhava com apreensão o estado do apresentador desde 30 de maio de 2025.

O Histórico da Recuperação

Pirulla sofreu um AVC que o levou a passar quase dois meses internado, grande parte desse tempo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após receber alta em agosto de 2025, o influenciador manteve-se afastado das câmeras para focar integralmente em sua reabilitação.

Causa do AVC: De acordo com comunicados anteriores do podcast Os Três Elementos, as causas exatas do episódio ainda estavam sob investigação médica rigorosa até a última atualização oficial.

Com informações do Metrópoles.

A Imagem do Retorno: Na foto publicada, Pirulla aparece sereno, sentado em uma poltrona com um gato no colo, sinalizando um ambiente doméstico e tranquilo.

Legado na Divulgação Científica

Com mais de 300 mil seguidores no Instagram e um canal histórico no YouTube iniciado em 2006, Pirulla é peça-chave na educação científica digital no Brasil. Seu estilo analítico ajudou a popularizar temas complexos da biologia e da evolução para milhões de brasileiros.

A postagem de hoje rapidamente acumulou milhares de comentários de apoio de colegas da área, como cientistas, professores e outros criadores de conteúdo, celebrando o que muitos chamam de “a notícia mais esperada do ano na ciência nacional”.