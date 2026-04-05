PL amplia bancada na Câmara e Podemos registra maior salto proporcional

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O encerramento da janela partidária na última sexta-feira (3) provocou uma intensa movimentação nos bastidores do Congresso Nacional. O período, que permite a troca de legenda para deputados sem o risco de perda de mandato, consolidou o PL como a maior bancada da Câmara, enquanto siglas do “Centrão” e da base governista apresentaram oscilações importantes.

De acordo com levantamentos preliminares baseados em dados das lideranças partidárias, o PL foi o grande vencedor em números absolutos. A sigla saltou de 88 para 97 deputados, fortalecendo a base que dará sustentação à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Destaques Positivos e Proporcionais

Embora o PL tenha o maior volume, o crescimento mais expressivo em termos relativos foi do Podemos. O partido deu um salto de 68,8%, passando de 16 para 27 parlamentares. Outro ponto que chamou a atenção foi a entrada oficial do partido Missão na representação da Câmara, com a filiação do deputado Kim Kataguiri (SP), egresso do União Brasil.

Recuos e Perdas no Centrão

No campo das baixas, o PDT registrou a queda mais acentuada, reduzindo sua bancada de 16 para apenas 9 deputados — uma retração de 43,8%. Já o União Brasil, um dos pilares do Centrão, perdeu oito parlamentares em números absolutos, fechando a janela com 51 nomes. Entre as saídas notáveis está a do deputado Alfredo Gaspar, que migrou para o PL.

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O PT, partido do presidente Lula, também registrou um leve recuo, passando de 68 para 67 deputados. O movimento ocorre em um momento em que as legendas começam a afunilar as estratégias para as eleições deste ano, respeitando o prazo legal de seis meses antes do pleito.

Consolidado Oficial Vale ressaltar que os números ainda são preliminares, uma vez que a Justiça Eleitoral, por meio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ainda divulgará o consolidado oficial após o processamento de todas as fichas de filiação. A comparação atual toma como base a composição das bancadas em janeiro de 2026.