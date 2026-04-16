Além do tráfico, o casal responderá por corrupção de menor; um adolescente foi apreendido durante a ação policial.

Natanael Gomes, de 19 anos, e Alice Albuquerque, de 22, foram presos durante uma ação da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar, que resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas na Travessa Raimundo Alves, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina, quando os policiais perceberam uma movimentação considerada atípica no imóvel, com fluxo constante de pessoas, levantando suspeitas de comercialização de entorpecentes. A situação ganhou confirmação após a abordagem de um adolescente de 16 anos nas proximidades, que confessou ter ido ao local para adquirir drogas.

Com base nas informações, a guarnição realizou a entrada na residência, onde encontrou diversas porções de entorpecentes já preparadas para venda. Ao todo, foram apreendidos 30 papelotes de substância semelhante à pasta base de cocaína e 24 pedras de material análogo ao oxidado.

Durante as buscas, os militares também localizaram R$ 463,50 em dinheiro, além de um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e registros de transações via PIX que ultrapassavam R$ 1 mil, indicando movimentação financeira ligada à atividade criminosa.

Segundo a Polícia Militar, Natanael já vinha sendo monitorado por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda durante a ação, dois usuários chegaram ao endereço; um deles estava com uma faca do tipo peixeira, configurando porte de arma branca.

Além dos entorpecentes e do dinheiro, foram apreendidos objetos que, conforme os policiais, podem ter sido utilizados como forma de pagamento pelas drogas.

Diante dos fatos, o casal, o adolescente e os demais envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA). Natanael Gomes e Alice Albuquerque foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor e porte de arma branca.