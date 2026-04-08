“Poeta da Floresta”, Jorge Martins morre em Rio Branco e comove Sena Madureira

A notícia da morte gerou forte comoção, principalmente em Sena Madureira, município com o qual Jorge mantinha uma ligação profunda

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Faleceu na manhã desta quarta-feira (8), em Rio Branco, o senamadureirense Jorge Martins do Nascimento, figura bastante conhecida no meio cultural e educacional da região. Popularmente chamado de “poeta da floresta”, ele enfrentava problemas de saúde há algum tempo e chegou a passar pela amputação de uma das pernas em decorrência de complicações.

A notícia da morte gerou forte comoção, principalmente em Sena Madureira, município com o qual Jorge mantinha uma ligação profunda. O corpo deverá ser trasladado ainda hoje para a cidade, onde familiares, amigos e admiradores poderão prestar as últimas homenagens.

Natural da região do rio Iaco, na comunidade Mariomba, Jorge Martins trazia em sua trajetória as raízes da vida ribeirinha. Nos últimos anos, residia na área conhecida como Morro do Macaco Molhado, onde também construiu parte importante de sua história.

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Além de atuar como professor da rede pública, ele se destacou pelo talento na escrita, produzindo poesias que abordavam desde o cotidiano amazônico até reflexões sociais e culturais. Seu trabalho o transformou em uma referência local, sendo reconhecido pelo estilo simples, porém marcante.

A morte de Jorge Martins representa uma perda significativa para a cultura de Sena Madureira, deixando um legado de sensibilidade, conhecimento e valorização da identidade regional que deve permanecer vivo na memória da comunidade.