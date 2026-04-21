“Eu só flerto com homens de fora do Acre. Então, se você é acreano, pé rachado, por favor, bate longe de mim”, disse

A influenciadora digital acreana Ligia Messias, que soma quase 70 mil seguidores nas redes sociais, virou alvo de críticas após publicar um vídeo com declarações polêmicas contra homens do Acre. Nas imagens, divulgadas por ela mesma, Ligia afirma que não se relaciona com acreanos e dispara ofensas à população local.

“Eu só flerto com homens de fora do Acre. Então, se você é acreano, pé rachado, por favor, bate longe de mim”, disse.

Em outro trecho, a influenciadora segue com ataques e afirma que prefere se envolver com pessoas de outros estados e até estrangeiros.

“Quando você viaja muito e vê que o Acre é uma bosta, você vê que você é uma bosta. E eu vejo que aqui é uma bosta. Se eu não quiser me envolver com ninguém daqui, é uma escolha minha”, declarou.

Ligia também relacionou sua preferência à condição financeira dos homens acreanos, afirmando que no estado “só tem liso”.

“Os caras de fora me mandam pix de mil, dois mil, três mil. Aqui no Acre os caras são lisos, tudo perrachado. Eu prefiro viajar e gastar dinheiro, dólar, até com gringo fora daqui. Porque aqui só tem liso”, completou.

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