A influenciadora digital acreana Ligia Messias, que soma quase 70 mil seguidores nas redes sociais, virou alvo de críticas após publicar um vídeo com declarações polêmicas contra homens do Acre. Nas imagens, divulgadas por ela mesma, Ligia afirma que não se relaciona com acreanos e dispara ofensas à população local.
“Eu só flerto com homens de fora do Acre. Então, se você é acreano, pé rachado, por favor, bate longe de mim”, disse.
Em outro trecho, a influenciadora segue com ataques e afirma que prefere se envolver com pessoas de outros estados e até estrangeiros.
“Quando você viaja muito e vê que o Acre é uma bosta, você vê que você é uma bosta. E eu vejo que aqui é uma bosta. Se eu não quiser me envolver com ninguém daqui, é uma escolha minha”, declarou.
Ligia também relacionou sua preferência à condição financeira dos homens acreanos, afirmando que no estado “só tem liso”.
“Os caras de fora me mandam pix de mil, dois mil, três mil. Aqui no Acre os caras são lisos, tudo perrachado. Eu prefiro viajar e gastar dinheiro, dólar, até com gringo fora daqui. Porque aqui só tem liso”, completou.
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Justiça suspende show de Evoney Fernandes em município do Acre
O Ministério Público do Acre (MPAC) teve decisão liminar favorável em ação pública que resultou na suspensão imediata de um contrato firmado pelo município de Jordão para a realização do show do cantor Evoney Fernandes previsto para as comemorações do aniversário da cidade, previsto para o dia 28 deste mês.
Com a decisão, foi determinada a suspensão imediata da execução do contrato, a proibição da realização do show e a vedação de qualquer pagamento relacionado ao contrato, sob pena de multa diária de R$ 50 mil, limitada ao valor do contrato.
De acordo com o MPAC, a atuação do órgão visa garantir a correta aplicação dos recursos públicos.
“A ação foi ajuizada em face do Município, do prefeito Francisco Naudino Ribeiro Souza e da secretária municipal de Administração, Obras e Infraestrutura, Elecilda Ribeiro Souza, com o objetivo de suspender e anular o Contrato de Prestação de Serviços nº 016/2026, no valor de R$ 400 mil, destinado à apresentação do cantor Evoney Fernandes, agendada para o dia 28 deste mês”, disse o MPAC.
Ao conceder a liminar, a Justiça reconheceu a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, destacando indícios de irregularidades no processo de contratação por inexigibilidade de licitação. Entre os pontos considerados estão a possível existência de sobrepreço e falhas na pesquisa de mercado.
“A atuação do MPAC visa garantir a correta aplicação dos recursos públicos, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade social, assegurando que as prioridades da gestão estejam alinhadas ao interesse coletivo”, explica o promotor de Justiça Lucas Iwakami.
Outro aspecto relevante apontado foi a possível violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o município apresenta indicadores sociais sensíveis e enfrenta dificuldades estruturais em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. “Nesse contexto, o investimento de elevado valor em um evento festivo foi considerado, em análise preliminar, incompatível com as prioridades da administração pública”, destaca o MPAC.
Quem é Evoney Fernandes?
Evoney Fernandes é um cantor, humorista e influenciador digital tocantinense, conhecido como o “Pai da Seresta”. Ele ganhou fama nacional nas redes sociais (TikTok e Instagram) com o personagem “Seu Osmar”, famoso pelo bordão “Tá no grale”. Além do humor, Evoney faz sucesso na música, lançando álbuns de seresta.
O influenciador também já gravou com grandes nomes do ritmo, como Pablo, Zezo e Daniel Diau.
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- Ascensão meteórica: Antes da fama, trabalhou na construção civil e como técnico em refrigeração em Palmas (TO).
- Personagem “Seu Osmar”: Criou o personagem, inspirado em seu avô, que representa um jeito bruto, engraçado e fã de serestas.
- Sucesso Musical:
Com o ritmo seresta, destaca-se com músicas como “Seresteiro” e “Vendedora de Amor”.
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Redes Sociais: Acumula milhões de seguidores, com sucesso estrondoso no Instagram e TikTok.
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Show e Controvérsias: Em abril de 2026, teve um show de R$ 400 mil suspenso pela Justiça no Acre.