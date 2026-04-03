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Poliana se pronuncia sobre decisões de Zé Felipe após polêmica com netas na escola

A esposa de Leonardo e mãe do cantor sertanejo se pronunciou publicamente em meio à polêmica envolvendo a família e as escolhas do filho

Guilherme Giagio

02/04/2026 às 21:28

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(Reprodução/Redes Sociais)

Poliana Rocha abriu o jogo sobre a relação familiar com o filho, Zé Felipe. Em uma sessão de perguntas e respostas com os seguidores, nesta quinta-feira (2/4), a influenciadora revelou se participa das decisões do herdeiro, fruto da relação com Leonardo. A revelação veio à tona em meio à polêmica do cantor com a ex-esposa, Virginia Fonseca, sobre os três filhos que tiveram.Em suas redes, ela foi questionada se costuma influenciar a tomada de decisão do artista.

A loira, entretanto, deixou claro que não interfere, apesar de admitir aconselhá-lo: “Não interfiro nas decisões da vida do meu filho. Respeito o caminho que ele escolhe. Mas, quando ele me pede opinião, eu falo, como mãe, com amor, verdade e experiência”.

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Abrir em tela cheia Poliana Rocha e Zé FelipeReprodução / Instagram Reprodução: Instagram @poliana Reprodução: Instagram @poliana Reprodução: Instagram @poliana

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A polêmica começou na manhã desta quarta-feira (1º/4), quando Zé Felipe anunciou que pretende mudar a dinâmica da família e limitar as viagens dos filhos daqui para frente. No relato, ele deixou claro que as novidades incluem a Copa do Mundo, competição que Virginia vai acompanhar de perto. Ela vai aos EUA para assistir aos jogos do namorado, Vini Jr., e já havia afirmado que gostaria de levar os filhos.

Após o desabafo público de Zé Felipe, fãs resgataram um vídeo em que as meninas aparecem sem saber contar os números com as mãos. No registro que circula na web, Virginia pergunta às filhas quantos gols o Brasil faria no dia, ao que Maria Flor, a filha do meio, responde: “Três”, mas sinaliza o número 5 com a mão. Já Maria Alice confirma o mesmo resultado; no entanto, mostra o numeral 2 e depois o 4.

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Tags:Poliana, Poliana Rocha, Virginia, Virginia Fonseca, Zé Felipe

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Fonte: Portal Leo Dias