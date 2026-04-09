Polícia apreende grande quantidade de drogas em Sena Madureira

⏱️ 1 min leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

Uma ação da Polícia Militar por meio do Grupamento Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO) do 8ºBPM, resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes no município de Sena Madureira, no interior do Acre. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (09) durante patrulhamento em uma área com histórico de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas.

De acordo com informações da guarnição, a equipe realizava rondas quando percebeu a atitude suspeita de um indivíduo, que tentou se desfazer de objetos ao notar a aproximação dos policiais. Diante da situação, foi realizada a abordagem e, durante a verificação, constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra um dos envolvidos.

Buscas nos imóveis

Na sequência, os militares realizaram buscas em imóveis ligados aos suspeitos, onde localizaram diferentes tipos de drogas, incluindo maconha, cocaína e pasta base. Além dos entorpecentes, também foram apreendidos materiais utilizados no preparo e comercialização das substâncias, como balança de precisão e dinheiro em espécie.

Ao todo, quatro pessoas foram conduzidas à delegacia, entre elas um menor de idade. Todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais. A ação reforça o trabalho das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e na repressão à criminalidade em Sena Madureira.