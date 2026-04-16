No Acre, foram cumpridos três mandados em Rio Branco e Tarauacá

A Polícia Civil do Acre (PCAC) integrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Bulwark, uma ação conjunta com polícias civis de 18 estados voltada ao combate a crimes digitais ligados à violência extrema e ao discurso de ódio.

No Acre, a Polícia Civil atuou na análise de informações para identificar ameaças e conteúdos ilícitos na internet. Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, dois em Rio Branco e um em Tarauacá, com a apreensão de quatro celulares, que passarão por perícia.

As equipes realizaram diligências, oitivas e outros procedimentos investigativos, reforçando a prevenção de crimes e a proteção da população, especialmente de crianças e adolescentes.

A Operação Bulwark teve como objetivo o combate a crimes extremistas, como violência niilista, exploração sexual de crianças e adolescentes e divulgação desse conteúdo na internet, além de prevenir possíveis ataques em escolas.