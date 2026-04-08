09/04/2026
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Polícia do Rio encontra granada ao estourar boca de fumo

Polícia prende quatro do CV em Jacarepaguá com drogas e granada

Por Redação ContilNet 08/04/2026
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Polícia do Rio encontra granada ao estourar boca de fumo
PCERJ/Divulgação
⏱️ 2 mins leitura

Uma investigação de inteligência da Polícia Civil culminou, nesta terça-feira (07/04), no estouro de uma base operacional do Comando Vermelho (CV) na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá. A ação resultou na prisão de quatro suspeitos e na descoberta de um arsenal que misturava o tráfico de entorpecentes com crimes de patrimônio.

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Arsenal e Logística do Crime

Ao entrarem no imóvel, os agentes surpreenderam os criminosos em plena atividade de comercialização. O balanço das apreensões revelou a periculosidade do grupo:

  • Armamento: Uma arma de fogo, munições e uma granada.

  • Comunicação: Rádios transmissores utilizados para monitorar a chegada da polícia.

  • Entorpecentes: Grande quantidade de drogas já embaladas para venda direta.

Com informações do Metrópoles.

Conexão com Roubos

Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi a apreensão de diversos cartões bancários. Segundo a Polícia Civil, os objetos são provenientes de roubos realizados na Zona Oeste, indicando que o local não servia apenas para o tráfico, mas também como ponto de recepção de materiais roubados pela facção.

Desfecho Jurídico

Os quatro homens capturados foram autuados em flagrante por uma série de crimes, incluindo:

  1. Tráfico de drogas e associação para o tráfico;

  2. Porte ilegal de arma de fogo e posse de artefato explosivo;

  3. Receptação (devido aos cartões roubados).

As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha que utilizavam o imóvel como base para assaltos na região dos Bandeirantes.

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