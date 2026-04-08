Polícia do Rio encontra granada ao estourar boca de fumo

Uma investigação de inteligência da Polícia Civil culminou, nesta terça-feira (07/04), no estouro de uma base operacional do Comando Vermelho (CV) na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá. A ação resultou na prisão de quatro suspeitos e na descoberta de um arsenal que misturava o tráfico de entorpecentes com crimes de patrimônio.
Arsenal e Logística do Crime
Ao entrarem no imóvel, os agentes surpreenderam os criminosos em plena atividade de comercialização. O balanço das apreensões revelou a periculosidade do grupo:
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Armamento: Uma arma de fogo, munições e uma granada.
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Comunicação: Rádios transmissores utilizados para monitorar a chegada da polícia.
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Entorpecentes: Grande quantidade de drogas já embaladas para venda direta.
Com informações do Metrópoles.
Conexão com Roubos
Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi a apreensão de diversos cartões bancários. Segundo a Polícia Civil, os objetos são provenientes de roubos realizados na Zona Oeste, indicando que o local não servia apenas para o tráfico, mas também como ponto de recepção de materiais roubados pela facção.
Desfecho Jurídico
Os quatro homens capturados foram autuados em flagrante por uma série de crimes, incluindo:
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Tráfico de drogas e associação para o tráfico;
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Porte ilegal de arma de fogo e posse de artefato explosivo;
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Receptação (devido aos cartões roubados).
As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha que utilizavam o imóvel como base para assaltos na região dos Bandeirantes.