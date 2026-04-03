05/04/2026
ContilPop
Chaiany é a 13ª eliminada do BBB 26 com 61,07% dos votos
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai

Polícia encontra 4 corpos amarrados que podem ser de jovens

Polícia acha quatro corpos amarrados em João Pessoa; podem ser baianos desaparecidos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O que começou como uma denúncia de veículo abandonado se transformou na descoberta de um crime bárbaro na madrugada desta sexta-feira (03/04). Moradores do bairro Brisamar, em João Pessoa, alertaram as autoridades sobre um carro sujo e com forte odor.
Reprodução/TH Mais
⏱️ 2 minutos de leitura

O que começou como uma denúncia de veículo abandonado se transformou na descoberta de um crime bárbaro na madrugada desta sexta-feira (03/04). Moradores do bairro Brisamar, em João Pessoa, alertaram as autoridades sobre um carro sujo e com forte odor.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Ao vasculharem as proximidades, em uma área de granja, policiais militares localizaram quatro cadáveres amarrados e com perfurações de arma de fogo.

Os Desaparecidos da Bahia

A suspeita imediata recai sobre o desaparecimento de quatro operários da construção civil, naturais da Bahia, que prestavam serviços na Região Metropolitana. Eles foram vistos pela última vez na terça-feira (31/03), em Bayeux.

  • As Vítimas: Cleibson Jaques (31 anos), Lucas Bispo, Sidclei Silva (21 anos) e Gismario Santos (23 anos).

  • O Registro: O sumiço foi oficializado apenas na manhã de quinta-feira (02/04), gerando angústia entre familiares e colegas de trabalho.

Perícia e Identificação

Com informações do Metrópoles.

Devido ao estado de decomposição dos corpos encontrados na mata, a Polícia Civil da Paraíba informou que a confirmação oficial das identidades dependerá de exames rigorosos:

  1. Necropsia: Para determinar a causa exata da morte e o tempo decorrido.

  2. Análise de DNA: Essencial para confrontar com o material genético dos familiares dos baianos desaparecidos.

Investigação em Curso

A Delegacia de Homicídios de João Pessoa trabalha para entender a motivação do crime e se há relação com conflitos de facções criminosas na região, prática recorrente em execuções com esse modus operandi (vítimas amarradas).

Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e o veículo encontrado passará por perícia papiloscópica em busca de digitais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.