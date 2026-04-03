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O que começou como uma denúncia de veículo abandonado se transformou na descoberta de um crime bárbaro na madrugada desta sexta-feira (03/04). Moradores do bairro Brisamar, em João Pessoa, alertaram as autoridades sobre um carro sujo e com forte odor.

Ao vasculharem as proximidades, em uma área de granja, policiais militares localizaram quatro cadáveres amarrados e com perfurações de arma de fogo.

Os Desaparecidos da Bahia

A suspeita imediata recai sobre o desaparecimento de quatro operários da construção civil, naturais da Bahia, que prestavam serviços na Região Metropolitana. Eles foram vistos pela última vez na terça-feira (31/03), em Bayeux.

As Vítimas: Cleibson Jaques (31 anos), Lucas Bispo, Sidclei Silva (21 anos) e Gismario Santos (23 anos).

O Registro: O sumiço foi oficializado apenas na manhã de quinta-feira (02/04), gerando angústia entre familiares e colegas de trabalho.

Perícia e Identificação

Com informações do Metrópoles.

Devido ao estado de decomposição dos corpos encontrados na mata, a Polícia Civil da Paraíba informou que a confirmação oficial das identidades dependerá de exames rigorosos:

Necropsia: Para determinar a causa exata da morte e o tempo decorrido. Análise de DNA: Essencial para confrontar com o material genético dos familiares dos baianos desaparecidos.

Investigação em Curso

A Delegacia de Homicídios de João Pessoa trabalha para entender a motivação do crime e se há relação com conflitos de facções criminosas na região, prática recorrente em execuções com esse modus operandi (vítimas amarradas).

Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e o veículo encontrado passará por perícia papiloscópica em busca de digitais.