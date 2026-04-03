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Uma inspeção de rotina na Penitenciária Dr. Manoel Martins Lisboa Júnior, em Muriaé (MG), revelou um cenário de barbárie nesta quinta-feira (02/04).

Policiais penais encontraram partes do corpo de Deyon Moura Santos, de 28 anos, espalhadas pelo corredor da unidade, em frente à cela 9. O crime, ocorrido originalmente na quarta-feira (01/04), expõe a extrema violência nas alas de convívio.

Detalhes do Crime

Ao entrarem na cela, os agentes depararam-se com uma cena descrita como “puro horror”:

Estado do corpo: A vítima estava sem a cabeça;

Mutilações: Olhos e língua foram arrancados pelo agressor;

Método: O suspeito confessou ter aplicado um “mata-leão” para desmaiar Deyon antes de iniciar o esquartejamento.

Frieza e Motivação

Com informações do Metrópoles.

O autor do crime, que não teve a identidade revelada pelas autoridades, demonstrou uma frieza assustadora durante a detenção. Segundo relatos da direção prisional, ele chegou a rir da situação enquanto detalhava a dinâmica do homicídio. A motivação seria uma rixa antiga envolvendo uma agressão anterior entre os dois detentos.

Providências das Autoridades

O suspeito foi imediatamente encaminhado ao isolamento e apresentado à Polícia Civil para o registro do flagrante. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Muriaé.

A direção da unidade prisional instaurou um procedimento administrativo interno para apurar possíveis falhas de segurança que permitiram que o crime ocorresse sem a intervenção imediata dos agentes.