Polícia Militar encontra bunker com 50 toneladas de maconha

PM apreendeu hoje 48 toneladas de maconha em bunker no Complexo

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Na madrugada desta quarta-feira (08/04), a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) desferiu um golpe bilionário contra o crime organizado. Durante uma incursão na comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, agentes localizaram um depósito subterrâneo concretado sob uma laje de construção abandonada, onde estavam escondidas quase 50 toneladas de maconha.

O Papel Decisivo do Batalhão de Cães

A descoberta do esconderijo, que simulava uma estrutura comum de construção, só foi possível graças ao olfato apurado dos cães farejadores do BAC (Batalhão de Ações com Cães). A droga estava meticulosamente empilhada no bunker, projetado para passar despercebido por drones e patrulhas terrestres.

Arsenal e Veículos Recuperados

Com informações do Metrópoles

Além do carregamento recorde de drogas, a operação resultou na retirada de circulação de um pesado arsenal e na recuperação de patrimônio roubado:

Armamento: 05 fuzis de guerra e 04 pistolas de calibre restrito.

Veículos: 26 veículos (entre carros e motocicletas) que haviam sido roubados na região e eram utilizados pela facção local.

Prejuízo ao Crime Organizado

Avaliada em aproximadamente R$ 50 milhões, a apreensão representa um impacto financeiro devastador na logística do tráfico de drogas do Rio de Janeiro neste início de 2026.

“O carregamento estava escondido em uma laje de construção abandonada e está avaliado em aproximadamente R$ 50 milhões, gerando um enorme prejuízo ao tráfico”, afirmou a PMERJ em nota oficial.

As equipes seguem na região para realizar a pesagem final e o transporte do material, que exigiu o apoio de caminhões da corporação devido ao volume inédito.