Polícia prende dupla e fecha ponto de tráfico em Rio Branco

Uma operação da Polícia Civil do Acre resultou na prisão de dois homens suspeitos de tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (24), no Bairro da Paz, em Rio Branco.
Durante a ação, investigadores da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) apreenderam 26 trouxinhas de maconha, um invólucro de cocaína e dinheiro em espécie, valor que, segundo a polícia, pode ter origem na venda de entorpecentes.
De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos foram flagrados durante a operação e receberam voz de prisão no local.
Após a abordagem, eles foram levados para a sede da Denarc, onde passaram pelos procedimentos legais e prestaram depoimento.
A ofensiva ocorreu no Bairro da Paz, região de Rio Branco que já foi alvo de outras ações policiais relacionadas ao combate ao tráfico de drogas.
Segundo a corporação, o objetivo da operação foi desarticular pontos usados para comercialização e distribuição de entorpecentes na capital.
A Polícia Civil informou que o material apreendido será encaminhado para perícia e que os suspeitos permanecerão à disposição da Justiça.
As investigações seguem para identificar possíveis outros envolvidos no esquema e a origem da droga apreendida.