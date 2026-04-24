Polícia prende dupla e fecha ponto de tráfico em Rio Branco

De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos foram flagrados durante a operação e receberam voz de prisão no local

Uma operação da Polícia Civil do Acre resultou na prisão de dois homens suspeitos de tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (24), no Bairro da Paz, em Rio Branco.

Durante a ação, investigadores da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) apreenderam 26 trouxinhas de maconha, um invólucro de cocaína e dinheiro em espécie, valor que, segundo a polícia, pode ter origem na venda de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos foram flagrados durante a operação e receberam voz de prisão no local.

Após a abordagem, eles foram levados para a sede da Denarc, onde passaram pelos procedimentos legais e prestaram depoimento.

A ofensiva ocorreu no Bairro da Paz, região de Rio Branco que já foi alvo de outras ações policiais relacionadas ao combate ao tráfico de drogas.

Segundo a corporação, o objetivo da operação foi desarticular pontos usados para comercialização e distribuição de entorpecentes na capital.

A Polícia Civil informou que o material apreendido será encaminhado para perícia e que os suspeitos permanecerão à disposição da Justiça.

As investigações seguem para identificar possíveis outros envolvidos no esquema e a origem da droga apreendida.