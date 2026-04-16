O acusado responde por uma tentativa de homicídio que deixou a vítima cega de um olho devido à gravidade das agressões

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) efetuou, na manhã desta quinta-feira (16), a prisão de um homem identificado pelas iniciais A.S.B., considerado foragido da Justiça. A operação, coordenada pela Delegacia-Geral de Acrelândia, ocorreu após um trabalho de monitoramento que localizou o esconderijo do suspeito, acusado de uma tentativa de homicídio brutal.

O crime pelo qual A.S.B. é processado chocou a região pela violência: as agressões desferidas pelo acusado deixaram a vítima com sequelas irreversíveis, incluindo a perda total da visão de um dos olhos.

Resistência e Tensão na Abordagem

Ao chegarem ao endereço identificado pelo setor de inteligência, os agentes da PCAC foram recebidos com hostilidade. De acordo com o relatório policial, o indivíduo reagiu de forma agressiva à presença da autoridade e investiu contra a equipe utilizando um terçado com lâmina de aproximadamente 60 centímetros.

Diante do risco iminente, os policiais iniciaram o protocolo de contenção com ordens verbais. Após ignorar as primeiras determinações e manter a postura de confronto, o suspeito finalmente cedeu às reiteradas ordens legais, soltou a arma branca e rendeu-se, deitando-se no solo para ser algemado.

Procedimentos Legais

Além do cumprimento do mandado de prisão anterior, o homem foi autuado em flagrante pela resistência e tentativa de agressão aos servidores públicos. O facão utilizado no episódio foi apreendido e levado como prova para a delegacia.

A.S.B. foi conduzido à unidade policial de Acrelândia, onde passou pelos procedimentos de praxe e agora permanece à disposição do Poder Judiciário para responder pelos seus atos.