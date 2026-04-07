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A Polícia Civil do Paraná detalhou, nesta segunda-feira (06/04), a prisão de um casal suspeito de um homicídio brutal ocorrido na última sexta-feira (03/04).

A vítima, Luciana Oliveira, foi executada dentro da própria sala em um plano que envolveu promessas de pagamento e a tentativa de defesa de uma criança de 10 anos.

A Dinâmica do Assassinato

Segundo as investigações, o namorado da jovem, de apenas 18 anos, invadiu a residência e atacou Luciana com golpes de martelo. Como a vítima não morreu de imediato, o agressor passou a esganá-la até a morte.

Heroísmo e Trauma: Outro neto da vítima, um menino de 10 anos, presenciou a cena e tentou defender a avó utilizando uma faca de cozinha, partindo para cima do agressor em uma tentativa desesperada de parar o ataque.

Com informações do Metrópoles.

O Plano de Execução

A neta de 20 anos é apontada como a mentora intelectual. De acordo com a corporação, ela teria combinado com o namorado:

Um valor em dinheiro pela morte da avó. A entrega de um carro como parte do pagamento. Segunda Vítima: A polícia apura se o casal também planejava assassinar o companheiro de Luciana para eliminar testemunhas ou por interesses financeiros.

Motivação: “Má Companhia”

Testemunhas relataram que Luciana Oliveira era veementemente contra o namoro da neta. Ela afirmava que o jovem era uma influência negativa, o que gerava brigas constantes entre avó e neta. O crime teria sido a forma encontrada pela jovem para “remover o obstáculo” ao relacionamento.

Os dois suspeitos permanecem presos e à disposição da Justiça paranaense em 2026, respondendo por homicídio qualificado e possível corrupção de menores, dada a exposição do neto de 10 anos ao crime.