Após o crime, os suspeitos fugiram em uma Saveiro vermelha e em uma motocicleta Honda CG 160 Fan

Um assalto registrado na tarde desta segunda-feira (13), em Cruzeiro do Sul, terminou com troca de tiros entre suspeitos e a Polícia Militar, além da recuperação do material roubado.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h23, na Avenida Copacabana, bairro Floresta, na loja GMAQ Construção e Ferramentas. Dois funcionários, de 31 e 40 anos, foram rendidos por criminosos armados.

Segundo informações da PM, os assaltantes levaram 11 motosserras da marca Stihl, cerca de R$ 600 em dinheiro do caixa e mais R$ 89 de um dos funcionários.

Após o crime, os suspeitos fugiram em uma Saveiro vermelha e em uma motocicleta Honda CG 160 Fan. Com o acionamento imediato, guarnições da Polícia Militar iniciaram buscas na tentativa de localizar os envolvidos.

De acordo com o comandante da PM no Juruá, major Abraão Silva, a resposta da corporação foi rápida, o que possibilitou o acompanhamento tático dos suspeitos. Durante a fuga, os quatro indivíduos abandonaram os veículos e entraram em uma área de mata.

Ainda conforme o comandante, houve troca de tiros entre os criminosos e os policiais, mas ninguém ficou ferido. Durante as buscas, os policiais conseguiram recuperar as motosserras roubadas, que foram deixadas para trás pelos suspeitos.

A Polícia Militar segue realizando diligências na região para localizar os envolvidos. O caso será investigado pelas autoridades competentes.