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Um vídeo gravado nas ruas do Brasil está gerando um intenso debate sobre a inclinação política dentro das corporações militares. Um policial militar, em conversa com um criador de conteúdo, rompeu o estigma de que a categoria é unânime em torno da direita e declarou sua preferência pelo atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Valorização do Trabalhador

Para o agente, a escolha política é uma questão de reconhecimento profissional. Ele argumentou que as gestões de direita, historicamente, tendem a desvalorizar a classe trabalhadora, enquanto as conquistas reais para a segurança pública teriam ocorrido durante os mandatos de Lula.

“É impossível adotar um posicionamento contrário”, afirmou o policial, destacando que a valorização da categoria foi mais sensível sob a ótica da atual gestão.

Críticas ao Governo Anterior

O militar também não poupou críticas aos quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro. Segundo o depoimento, o período foi marcado por um desequilíbrio entre esforço e recompensa:

Com informações do Luiz Bacci.

Carga Horária: O policial afirmou que houve apenas aumento de serviço e demanda.

Falta de Benefícios: Ele questionou quais seriam os ganhos reais entregues aos servidores da segurança pública naquele período, citando a ausência de melhorias estruturais ou salariais significativas.

Frase de Impacto: “Nos 4 anos que tivemos presidente Bolsonaro, aumentaram nosso trabalho, só aumento de serviço”, desabafou.

Repercussão e Regulamento

O vídeo reacende a discussão sobre a liberdade de expressão de militares da ativa. Enquanto internautas debatem a coragem do agente em se posicionar, especialistas em Direito Militar lembram que manifestações políticas por parte de PMs fardados podem ser alvo de análises disciplinares pelas Corregedorias, dependendo da interpretação das normas vigentes em cada estado.