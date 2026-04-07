09/04/2026
Ponte sobre o Rio Rapirrã é interditada no interior do Acre, diz Defesa Civil

A travessia está liberada apenas para pedestres e ciclistas

Por Redação ContilNet 07/04/2026 Atualizado: há 1 dia
Após vistoria técnica realizada por engenheiros especialistas, a ponte que liga o Brasil e a Bolívia, sobre o Rio Rapirrã, foi 100% interditada para veículos.

De acordo com um comunicado emitido pela Defesa Civil Municipal de Plácido de Castro, a travessia está liberada apenas para pedestres e ciclistas, devido ao colapso identificado no balanço e na transversina da estrutura.

“A interdição permanecerá até que as águas baixem e uma nova avaliação seja realizada pelas autoridades competentes. Contamos com a compreensão e colaboração de todos para garantir a segurança de todos os usuários”, diz o comunicado.

A vistoria foi realizada em conjunto com a Defesa Civil Estadual, Deracre e Defesa Civil Municipal.

