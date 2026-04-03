Por que a Sexta-Feira Santa é uma das datas mais importantes para os católicos?

📸 Foto Destaque: Juan Vicent Diaz/ContilNet

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A Sexta-Feira Santa, neste ano, no dia 3 de abril, celebrada dentro do período da Semana Santa, é uma das datas mais significativas para a Igreja Católica por recordar a paixão e morte de Jesus Cristo. Mais do que um feriado religioso, o dia é marcado por silêncio, reflexão e rituais que simbolizam o sacrifício considerado central para a fé cristã.

A data faz parte do chamado Tríduo Pascal – que inclui ainda o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa – e relembra os últimos momentos de Jesus, desde sua condenação até a crucificação. Segundo tradições cristãs, a morte ocorreu em uma sexta-feira, coincidindo com o período da festa judaica de Pessach, o que ajuda a explicar a origem da celebração.

Na prática, a Sexta-Feira Santa é vivida como um dia de luto. Por isso, não há celebração da eucaristia – rito central da missa católica – como forma simbólica de marcar a ausência de Cristo. Outro momento marcante da celebração é a adoração da cruz, quando fiéis relembram o sacrifício de Jesus. Em países como o Brasil, é comum que devotos se aproximem, toquem ou beijem a cruz, expressando devoção de forma mais intensa.

Além disso, encenações da Via Sacra também fazem parte da tradição, representando o caminho percorrido por Jesus até a crucificação. O tom geral da data, segundo a Igreja, deve ser de austeridade, contemplação e respeito.

No Brasil, a Sexta-Feira Santa é feriado religioso, previsto em lei, refletindo a forte presença do cristianismo na formação cultural do país.

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Programação da Semana Santa em Rio Branco

A Catedral Nossa Senhora de Nazaré preparou uma programação especial para celebrar a Semana Santa na capital acreana. Confira os principais momentos:

Sexta-Feira Santa

7h às 13h: Vigília Eucarística

15h: Celebração da Paixão do Senhor

17h: Procissão do Cristo Morto

Encerramento na Gameleira, com apresentação teatral do grupo Totus Tuus

Sábado de Aleluia

19h: Vigília Pascal (fiéis são orientados a levar vela)

Domingo de Páscoa