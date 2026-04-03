Por que não teve sorteio da Mega-Sena nesta quinta-feira?

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A Semana Santa mexeu com o calendário de loterias da Caixa Econômica Federal. Embora o feriado nacional seja apenas na Sexta-feira da Paixão, nesta Quinta-feira Santa não houve sorteio da Mega-Sena. Assim, o concurso 2992 será realizado neste sábado, dia 4 de abril. Sem ganhador no sorteio anterior, o prêmio estimado está acumulado em R$ 10 milhões.

Anteriormente, foi divulgado que haveria o concurso da Mega-Sena ontem, com um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões. Outras loterias, no entanto, tiveram sorteios realizados normalmente, como Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte.

Apostas

Desde o dia 3 de novembro de 2025, os sorteios das loterias foi ampliado para as 21h (à exceção da Loteria Federal), e as apostas podem ser feitas até as 20h. Os apostadores têm até as 20h30 para comprar seus bolões pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa.

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Os interessados podem apostar nas casas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) ou no app Loterias Caixa (disponível para usuários das plataformas iOS e Android), além do internet banking para clientes do banco. O palpite mínimo custa R$ 6.

Pela web, é necessário ter um cadastro, ser maior de 18 anos e informar o número do cartão de crédito (para não clientes da Caixa).

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

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O apostador pode adquirir cotas organizadas pelas lotéricas, que podem cobrar uma tarifa de serviço adicional. Também é possível comprar cotas pelo portal ou pelo aplicativo Loterias Caixa. Quando o bolão é organizado pelo próprio apostador não é cobrada tarifa de serviço.

​Na Mega-Sena, é possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo cem cotas, com até dez apostas por recibo. Os bolões têm um preço mínimo de R$ 15, com cada cota a partir de R$ 6.

“Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos”, informa a Caixa.

Veja os maiores prêmios da história da Mega-Sena (sem Mega da Virada):

Concurso 2525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

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Concurso 2237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

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Concurso 1764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

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Concurso 2745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2979 (03/03/2026) — R$ 158.039.482,14

Prazo para retirar prêmios

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O prazo para retirar prêmios de loteria se encerra 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Fonte: InfoMoney