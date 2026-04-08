Por um número! Aposta do Acre acerta quina e fatura quase R$ 50 mil na Mega

Uma aposta feita no Acre foi contemplada no concurso 2993 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (7). O jogo acertou cinco das seis dezenas sorteadas e ficou a apenas um número do prêmio principal, garantindo sozinho uma premiação de R$ 46.749,60.
O bilhete vencedor foi registrado em Brasiléia, no interior do estado, com uma aposta simples. Apesar de não levar o prêmio máximo, o resultado chamou atenção por ter “batido na trave”.
As dezenas sorteadas foram:
03 – 15 – 31 – 42 – 43 – 51. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou.
Além da aposta premiada em Brasiléia, outros acreanos também tiveram motivos para comemorar. Uma aposta de Epitaciolândia e quatro jogos feitos em Rio Branco acertaram quatro dezenas cada. Cada ganhador recebeu R$ 1.186,12.
O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), local oficial das extrações das Loterias Caixa. O próximo concurso deve pagar cerca de R$ 20 milhões para quem acertar as seis dezenas.