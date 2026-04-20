O atendimento nesses locais só volta ao normal na quarta-feira em alguns órgãos

Moradores do Acre precisam ficar atentos às mudanças no funcionamento de serviços públicos e privados neste início de semana. Por causa do feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21), o governo estadual e a Prefeitura de Rio Branco adotaram ponto facultativo nesta segunda-feira (20), o que altera o atendimento em vários setores.

Com isso, repartições públicas consideradas não essenciais não funcionam nem na segunda nem na terça. O atendimento nesses locais só volta ao normal na quarta-feira (22), e inclui órgãos administrativos e unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA).

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, manterá o funcionamento de unidades de saúde em horário especial. Ao todo, quatro Unidades de Referência de Atenção Primária (URAPs) estarão abertas nos dois dias, das 7h às 13h.

As unidades em funcionamento são:

URAP Francisco Roney Meireles: Rua Arara, nº 132, bairro Adalberto Sena;

URAP Augusto Hidalgo de Lima: Rua Tião Natureza, nº 29, bairro Palheiral;

URAP Farmacêutica Dra. Cláudia Vitorino: Rua Baguari, nº 40, bairro Taquari;

URAP Rozângela Pimentel: Rua Maria Francisco Ribeiro, bairro Calafate.

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Pronto-Socorro continuam funcionando normalmente durante todo o período. As forças de segurança, como a polícia, também mantêm o atendimento sem interrupções.

Nos serviços federais e privados, o funcionamento varia. As agências dos Correios abrem normalmente nessa segunda-feira, mas fecham na terça-feira, por causa do feriado nacional.

Já os bancos seguem o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). As agências funcionam hoje, mas não abrem na terça. Durante o feriado, operações como transferências e pagamentos podem ser feitas por aplicativos e caixas eletrônicos.