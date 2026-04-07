Prazo do REFIS é prorrogado até 4 de julho em Cruzeiro do Sul

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul prorrogou o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) até o dia 4 de julho de 2026. A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 164/2026, amplia em 90 dias o período para que contribuintes possam regularizar débitos municipais com descontos em juros, multas e encargos. A nova vigência passa a contar a partir do dia 5 de abril.

O programa atende pessoas físicas e jurídicas que possuem pendências com o município, oferecendo descontos atrativos sobre juros, multas e encargos, além de opções de parcelamento.

De acordo com a diretora de Finanças e Tributos de Cruzeiro do Su, Valéria Messias, o REFIS tem como principal finalidade promover a regularização fiscal dos contribuintes e fortalecer a arrecadação municipal.

“O principal objetivo do REFIS é facilitar a regularização de dívidas dos contribuintes com o município, permitindo que cidadãos e empresas fiquem em dia com suas obrigações fiscais”, destacou.

O programa oferece descontos progressivos conforme a forma de pagamento escolhida. Para quem optar pelo pagamento à vista, o abatimento pode chegar a 90% sobre juros, multas e encargos. Já para pagamentos parcelados, os descontos variam de acordo com o número de parcelas.

Confira as condições:

* 90% de desconto para pagamento à vista

* 70% de desconto para parcelamento em até 12 meses

* 60% de desconto para parcelamento em até 24 meses

* 50% de desconto para parcelamento em até 36 meses

A Prefeitura ressalta que os descontos são aplicados exclusivamente sobre juros e multas, não incidindo sobre o valor principal da dívida.